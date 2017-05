Ufopa abre processo seletivo para professores substitutos de Ciências Agrárias

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está com dois editais abertos para professores substitutos de Fruticultura/Culturas Industriais, Ciência do Solo e Recursos Florestais e Extensão Rural. As três vagas são para o regime de trabalho de 40 horas com lotação no Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef), no Campus de Santarém.

As inscrições podem ser realizadas até 12 de maio na Secretaria Administrativa do Ibef, que fica na Unidade Tapajós, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h, ou via Correios. Os candidatos que efetuarem o envio postal deverão informar que a inscrição foi remetida via correio através do e-mail secadm.ibef@ufopa.edu.br, dentro do prazo. Para as vagas de Ciência do Solo e Recursos Florestais e Extensão Rural, poderá haver reabertura do prazo de inscrições para mestres, caso não haja candidatos com título de doutor.

A remuneração para os professores com titulação de mestre é de R$ 4.667,12 e para doutores, de R$ 6.155,61. As contratações têm duração de um ano, podendo ser prorrogadas por igual período.

A seleção será composta por três etapas: prova escrita, prova didática e prova de julgamento de títulos, que deverão ser realizadas nos meses de maio e junho. A divulgação do resultado final preliminar será no dia 2 de junho.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa