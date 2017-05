ANTAB participa de tribuna livre da Câmara de Mojuí dos Campos e faz reivindicações

Vereador Beto Farinha com membros da comissão da ANTAB presentes na sessão.

“A associação foi a primeira a ocupar a Tribuna Livre, um espaço cedido pelo Legislativo Municipal, no momento das sessões ordinárias que acontecem no plenário da Câmara Municipal”.

A ANTAB – Associação dos Moradores da Terra de Arreia, Água Fria e Baixa D`agua foi a primeira entidade reconhecida a participar da Tribuna Livre, na 10ª sessão ordinária de 2017.

Com o plenário da Câmara Municipal ocupada com inúmeros agricultores, e diante dos vereadores pressentes, José Ivo, presidente da ANTAB, fez uma explanação dos problemas enfrentados pelos comunitários que fazem parte de sua região.

Entre elas, a falta de trafegabilidade das estradas e vicinais, fato que impossibilita o escoamento de seus produtos agrícolas, causando sérios prejuízos aos agricultores.

Ele argumento, ainda, que a ANTAB quer trabalhar de forma organizada, e em sintonia com os poderes municipais.

“A situação do Êxodo Rural é um caso que nos preocupa, temos que pensar numa forma de reverter esse quadro que a cada dia aumenta na nossa região”, alertou o presidente.

O vereador Beto Farinha (PSDB), explicou que entendia a preocupação dos comunitários, no entanto, mostrou a grande dificuldade que existe por parte da administração Municipal. “O prefeito Jailson também tem se preocupado com essa situação, e vem fazendo o possível para minimizar os problemas”, declarou.

Beto falou que o governo municipal tem grandes projetos para a população de Mojuí, e citou dois, o Mercado Municipal, e a Feira do Agricultor.

O tucano elogiou a presença da Associação na Tribuna Livre, e finalizou dizendo que está à disposição dos comunitários.

Por outro lado, a vereadora Suely disse aos presentes que o prefeito Jailson vem realizando uma administração equilibrada, apesar das dificuldades. “Antes do governo de Jailson, a comunidade do Lama era exemplo do descaso e das dificuldades, os comunitários percorriam quilômetros no lamançal, e hoje isso é outra realidade, temos estrada para ir e voltar,” lembrou a Vereadora do DEM.

Ela também lembrou que existem outras prioridades, e citou a saúde que tem sido o “gargalo” das administrações municipais.

Jamilson por sua vez reconheceu que os problemas existem, e sabe das limitações do governo municipal. “Sabemos também que falta recursos, mas não seria por isso que o povo deixaria de cobrar as prioridades ao Prefeito. Acho que falta um pouco de planejamento, e concordo que vocês se reúnam e vão cobrar do Prefeito”, explicou.

Averaldo Cordeiro, do PMDB, elogiou a presença dos comunitários, e lembrou que a participação do povo, não é só nas eleições. “Estamos também cobrando da administração, mas sabemos o que ele tem feito em benefício da população. E não é as estradas e vicinais, mas também outros projetos da agricultura. Lembrou que vereador também tem limite”, argumentou.

E finalizou pedindo que o comunitário também cobrasse os deputados eleitos pela região.

Fonte: RG 15/O Impacto e HC