Bocão Ed. 1143

COLÉGIO DOM AMANDO

A pedagoga Edna Torres tem desempenhado um belíssimo trabalho como Orientadora Educacional do CDA, pois trata os alunos e pais com muito respeito e carinho, sendo por isso muito querida pelos alunos, fazendo dessa forma uma gestão escolar mais humana, analisando de forma individual cada aluno, resolvendo de maneira sensata as peculiaridades do dia a dia escolar, transmitindo assim confiança e segurança junto ao Colégio Dom Amando. É por esse motivo que o Colégio Dom Amando se destaca em eficiência. A professora Edna Torres deve receber uma moção da direção e participar do quadro de honra.

JUSTIÇA DO TRABALHO

A justiça do Trabalho tem sido uma fábrica de desempregados, tendo como diretor alguns advogados irresponsáveis e que vivem explorando empregados e empregadores com suas petições fantasiosas para auferirem vantagem através da mentira e sujeira.

JUSTIÇA DO TRABALHO 2

Chegou à minha mesa um desabafo de um empresário que paga seus funcionários em dias, recolhe o INSS e FGTS dentro do prazo e sofreu uma ação na Justiça do Trabalho impetrada por um advogado irresponsável que pegou corda desse cidadão, preguiçoso, alcoólatra que quer viver do seguro desemprego, pleiteando a rescisão indireta. O advogado sem critério e sem base, tipo aquele que quer ganhar no acordo, ingressou com uma peça mentirosa, com enredo de novela reivindicando direitos já pagos e situação que nunca existiu, apenas para iludir o Juiz, presume-se, por já ter tirado vantagem em outras ações.

JUSTIÇA DO TRABALHO 3

Pela peça, o advogado quer saber é dos honorários para se manter até o natal. Alertamos a empresa que à conduta desse tipo de advogado já houve condenação de forma solidária com seu cliente na Justiça do Trabalho, por litigância de má-fé. O “litigante de má-fé” pode ser conceituado como a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, como dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária.

JUSTIÇA DO TRABALHO 4

Esse profissional se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito ou para fazer acordo. O Juiz deve analisar a petição fantasiosa e decidir com imparcialidade e não com pena da cara do desempregado, que não passa de 171, às vezes orientados por advogados caras de pau e desonestos, que só pensam em auferir vantagem. Alertamos os Juízes do Trabalho para essas ações e que condenem os advogados que usam esses métodos para tirar vantagem.

BANCO FURA-FILA

Chegou uma reclamação contra a agência do Banpará que fica próxima ao DETRAN. Segundo a cliente do banco, um funcionário concedeu privilégio a uma amiga dele, chamando para ser atendida antes das pessoas que estavam na fila. Uma senhora que estava na fila, reclamou e o caixa, na cara de pau, disse que ela tinha prioridade porque era funcionária do DETRAN e sua amiga. Muitos clientes estavam na fila esperando a vez. É um desrespeito aos clientes do banco. Sugiro a pessoa que foi humilhada que na próxima vez, denuncie o funcionário ao gerente e ao PROCON.

SUPREMO E MPF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes criticou na terça-feira o anúncio do Ministério Público Federal (MPF) em Curitiba de nova denúncia contra o ex-ministro José Dirceu na Operação Lava Jato. Durante o julgamento em que a Segunda Turma do Tribunal garantiu liberdade a Dirceu, Mendes disse que não cabe aos procuradores da República pressionar a Corte e classificou a apresentação da denúncia de “quase uma brincadeira juvenil”. O MPF não pode confundir denúncia com sentença. Por que o MPF tem medo da Lei de abuso de autoridade? Concordo com o Ministro Gilmar Mendes.

SUPREMO E MPF 2

O MPF quer a prisão sem antes apurar a realidade. Se existe um rito processual a seguir, que siga, do resultado vem a prisão ou não. Esses procuradores querem aparecer na mídia. Por que vazar para a imprensa apuração de fatos? Esse tipo de procedimento por si só já condena o cidadão. Gilmar Mendes está correto. Isso acontece com o Fisco, quando autua o contribuinte e depois o contribuinte obtém êxito.

SUPREMO E MPF 3

Como fica os honorários pagos ao profissional que o defendeu? Como fica a preocupação do contribuinte? Como fica o bloqueio de conta bancária, penhora de bens, nome sujo junto ao CADIN? É fácil pedir prisão, é fácil autuar. Não se pode analisar apenas fatos, e sim analisar conjuntos de normas técnicas. A Justiça julga fatos e direitos. O MPF apenas sugere com base em indícios.

SUPREMO E MPF 4

No caso SUDAM e BNDES ocorreu a mesma situação, quando os empresários foram autuados e penalizados sem analisar o balanço, enquanto os recursos estavam aplicados no ativo imobilizado e para sacrificar o empresário, os valores recebidos como empréstimo eram autuados e denunciados como desvio. Por esse motivo, não aceito punição a empresários antes de analisar a escrituração contábil e fiscal.

SUPREMO E MPF 5

Será que esses valores repassados aos partidos, não estão contabilizados? Será que esses valores repassados para alguns políticos não estão contabilizados? O que percebemos é que os delatores estão querendo se livrar da condenação, porém, desconhecem a contabilidade dos partidos e dos políticos. Não se pode fazer avaliação sem o confronto de procedimento e técnica.

SEFA: SERVIDOR NOTA 10

Um contribuinte procurou a coluna para elogiar o servidor da SEFA, Antônio Dezincourt, conhecido como Rolinha. Segundo o contribuinte, esse servidor tem ajudado os contribuintes, sempre presente nos momentos difíceis, indicando e atribuindo aos outros servidores as obrigações e cobrando resultado.

SEFA: SERVIDOR NOTA 10 – 2

Antônio sabe tratar os contribuintes com presteza e educação, sempre com espírito público, tirando dúvidas e mostrando o caminho dentro da legislação para que os resultados sejam de interesse tanto do contribuinte quanto do estado. Rolinha é um líder que sabe motivar a equipe inteira através do respeito com valorização individual junto aos colegas. Antônio Dezincourt possui visão privilegiada, quando finalmente encontra uma solução, para os problemas dos contribuintes. Em breve vai se aposentar e deixar um grande espaço vazio onde os contribuintes sentirão falta de seus atendimentos.

REVOLTA

Moradores da Rua 24 de Outubro, entre as travessas Felisbelo Sussuarana e Dois de Junho, no bairro da Aldeia, bastante revoltados com o descaso do poder público com a referida artéria, que está cheia de buracos e quase intrafegável, decidiram interditar a via ontem, quinta-feira, para chamar atenção das autoridades. Além da 24 de Outubro, outras vias de Santarém estão tomadas por buracos.