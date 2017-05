Celpa realiza novas trocas de geladeiras em Santarém

Por meio do projeto Comunidade Eficiente, a Celpa vai trocar geladeiras de 120 famílias de baixa renda

Nos próximos dias 09 e 10, a população de baixa renda de Santarém, poderá se inscrever no Projeto Comunidade Eficiente Celpa, para ter a oportunidade de concorrer a geladeira. A ação trocará refrigeradores ineficientes por modelos novos e mais econômicos. No total, serão substituídas 120 geladeiras para os clientes que possuirem cadastro na Celpa como cliente Residencial de Baixa Renda, que estiverem em dia com a conta de luz e, ainda, uma geladeira velha em funcionamento. Todas as famílias cadastradas participarão de um processo de triagem, no qual será verificado o estado dos equipamentos apresentados.

A cerimônia de divulgação dos contemplados pelo projeto, será no dia 17 de maio e a entrega dos refrigeradores ocorrerá no dia 18 de maio, na Praça São Sebastião. A concessionária ressalta que os clientes serão responsáveis pelo transporte dos refrigeradores até o local da troca.

Além das geladeiras, a iniciativa da Celpa também permite que os moradores de Santarém façam a substituição das lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED. Segundo especialistas no assunto, esse novo padrão de lâmpadas pode alavancar uma economia de até 80% no que diz respeito à iluminação residencial. Será permitida a troca de até 06 (seis) lâmpadas por Conta Contrato.

Para o executivo da área de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Gilliard Vaz, a troca das geladeiras deve representar uma grande economia para os cidadãos. “Uma geladeira velha ineficiente costuma consumir até 40% mais energia, em relação aos novos modelos que estamos entregando para a população. Esperamos com isso eficientizar o uso de energia dessas famílias para que assim elas possam enxugar o orçamento doméstico”, reforça o executivo.

COMUNIDADE EFICIENTE – O projeto tem atuação em três frentes: inclusão, educação e economia. Em relação ao primeiro item, a concessionária deve firmar parcerias com as prefeituras dos municípios para que sejam coletados os dados dos potenciais clientes para fazer parte do Programa Tarifa Social. A partir daí os agentes de campo que, serão disponibilizados pela Celpa, farão as entrevistas com os cidadãos para incluí-los no benefício do Governo Federal que concede descontos de 10% a 65% na conta de energia elétrica. Inicialmente, o objetivo é incluir cerca de 50 mil novos usuários no Programa. A ação também vai oferecer 160.000 unidades de lâmpadas fluorescentes e de LED para substituir as incandescentes e fluorescentes compactas.

SERVIÇO:

Comunidade Eficiente em Santarém

Período de cadastro: 09 e 10 de maio de 2017

Horário: 08h às 12h e 14h às 17h

Local: Praça São Sebastião.

Fonte: RG 15/O Impacto e Nubya Pereira