Coluna Impacto Ed. 1144

TORNEIO DO TRABALHADOR

A Associação de Moradores do Bairro da Floresta realizou no domingo(30/05) o “Torneio do Trabalhador”, uma homenagem aos trabalhadores e a comemoração da manutenção da posse do Campo São Paulo com a Comunidade, através de uma ação judicial perante a 3ª Vara Cível de Santarém. A defesa do Campo São Paulo perante a Justiça foi feita pelo advogado Hiroito Tabajara, que atuou incansavelmente para a manutenção do espaço que serve para toda a comunidade de Santarém, inclusive como local para realização de atividades esportivas para duas escolas.

UFOPA

A Ufopa está com dois editais abertos para professores substitutos de Fruticultura/Culturas Industriais, Ciência do Solo e Recursos Florestais e Extensão Rural. As três vagas são para o regime de trabalho de 40 horas com lotação no Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef), no Campus de Santarém. As inscrições podem ser realizadas até 12 de maio na Secretaria Administrativa do Ibef, que fica na Unidade Tapajós, no horário de 8h às 12h e de 14h às 18h, ou via Correios. Os candidatos que efetuarem o envio postal deverão informar que a inscrição foi remetida via Correios através do e-mail secadm.ibef@ufopa.edu.br, dentro do prazo. Para as vagas de Ciência do Solo e Recursos Florestais e Extensão Rural, poderá haver reabertura do prazo de inscrições para mestres, caso não haja candidatos com título de doutor. A remuneração para os professores com titulação de mestre é de R$ 4.667,12 e para doutores, de R$ 6.155,61. A seleção será composta por três etapas: prova escrita, prova didática e prova de julgamento de títulos, que deverão ser realizadas nos meses de maio e junho. A divulgação do resultado final preliminar será no dia 2 de junho.

POPULARIDADE

O prefeito do município de Jacareacanga, Raimundo Batista Santiago “Raimundinho Santiago” (foto), se torna um dos prefeitos do Oeste paraense que com a realização de transição de governo, sem saldo em conta municipalista. Realiza um dos maiores anseios de popularidade consagradora, um quadrimestre de resultado positivos na capitação de recurso do consórcio energética para realização de desenvolvimento sociais, investimento que terá seu início conservador nos regimentos da lei para restabelecer a credibilidade nas associações de municípios em subdesenvolvimentos nessa visão futura de Jacareacanga, que será um dos municípios reconhecidos pelo seu potencial, restaurando a credibilidade dos munícipes, sendo ele de origem humilde e, sua marca será seu slogan “construindo uma nova história”.

AMOR DE PAIS

O amor pelos filhos faz os pais quebrarem barreiras e ficarem em constante luta para dar o melhor a eles. Foi o que aconteceu com um casal do distrito de Castelo dos Sonhos, em Altamira, para salvar a vida do filho Alessandro Sampaio Lopes, de apenas 43 dias de vida. O pai e mãe percorreram 850 km em oito dias em busca de atendimento médico. Eles se deslocaram até Santarém, para tratarem o bebê. Segundo o pai da criança, seu filho ainda não tinha completado um mês de nascido, apresentou sintomas de gripe e foi medicado, mas não melhorou. No posto a criança foi reanimada, recebeu atendimentos médicos e foi estabilizada. Apesar do distrito Castelo dos Sonhos pertencer ao município de Altamira, Alessandro foi transferido para Novo Progresso, mas não melhorou. Neste período, a criança teve seis paradas cardiorrespiratórias. A transferência para o PSM de Santarém ocorreu no dia 1º de maio. O pai, a mãe e o bebê chegaram por volta das 6h da terça-feira (2). Alessandro foi levado para o setor de emergência pediátrica, onde recebe cuidados médicos. De acordo com a Semsa, ele foi diagnosticado com pneumonia e seu estado clínico é considerado estável.

CELPA

Nos próximos dias 09 e 10, a população de baixa renda de Santarém, poderá se inscrever no Projeto Comunidade Consciente da Celpa, para serem contemplados com geladeiras novas. A ação troca refrigeradores ineficientes por modelos novos e mais econômicos. A meta é cadastrar 320 famílias. No total, serão entregues 120 eletrodomésticos para os cidadãos que estiverem cadastrados na tarifa social, não possuírem débito junto à concessionária e tiverem geladeiras velhas, mas ainda em funcionamento. Essas famílias participarão de um processo de triagem, para verificar o estado dos seus equipamentos. A cerimônia de contemplação, quando sairá o resultado dos contemplados, será no dia 17 de maio e a entrega dos refrigeradores ocorrerá no dia 18 de Maio, em local que ainda será escolhido.

VISITA ILUSTRE

O Comandante do 4º Distrito Naval em Belém, o Vice-Almirante Alípio Jorge Rodrigues da Silva, aproveitou que estava em missão na região para fazer uma visita de cortesia à Câmara Municipal de Santarém durante a tarde de terça-feira, 02. Acompanhado do Capitão dos Portos de Santarém, Capitão de Fragata Ricardo Barbosa e do Capitão Tenente Abreu, o Vice-Almirante foi recebido pelo presidente da Casa, vereador Antônio Rocha (foto). Durante o encontro, que contou ainda com a presença dos vereadores Alaércio Cardoso, presidente da Comissão de Transporte; Alysson Ponte, Emir Aguiar e Tadeu Cunha, foram discutidas as estratégias da Marinha para aumentar a presença na Amazônia, bem como as dificuldades para assegurar a segurança do tráfego aquaviário na região. Na oportunidade, o vereador Antônio Rocha foi presenteado com um exemplar do livro Amazônia Azul, no qual são descritas as atividades da Marinha do Brasil no território marítimo brasileiro.

RETOQUES

As obras da 1ª etapa da Praça de Eventos, localizada na Av. Anysio Chaves, em Santarém, estão em fase final. A Prefeitura disponibilizou o valor de R$ 1.589.674,00 para a obra (oriundo do Ministério do Turismo e Prefeitura), que está sob a responsabilidade da Empresa Arte em Pedra Construtora Ltda. A equipe está finalizando os trabalhos, instalando assoalho de madeira no palco, assentamento de piso e pintura de acabamento, além de calçamento de alguns trechos. A 1ª fase está prevista para ser entregue no final de junho deste ano. * O Núcleo de Atendimento Permanente (NAP) do Programa “Ministério Público e a Comunidade” retomou na 4ª feira (03) os atendimentos aos casos que necessitem de audiências judiciais com a presença de Juiz e Promotor de Justiça em Santarém. O atendimento vai ocorrer uma vez por mês. * De acordo com o MPE, a medida se aplica às ações consensuais de alimentos, guarda, direito de visita, divórcios e retificação de registros de nascimento, casamento e óbito, além de justificação de união estável e reconhecimento de paternidade. * A Prefeitura de Santarém, por meio da SMT, realiza nesta sexta-feira (5), às 18 horas, uma palestra educativa no Colégio Santa Clara, voltada aos pais dos alunos da instituição. A intenção é orientá-los sobre a legislação de trânsito e a parada em fila dupla durante os horários de entradas e saídas dos alunos na escola. A situação provoca congestionamentos e transtornos naquele trecho da Avenida Barão do Rio Branco. * Segundo dados da Sespa, nos primeiros meses de 2017 houve uma redução de 58% no número de casos confirmados de dengue no Estado, se comparados com o mesmo período de 2016. No município de Santarém, a redução foi ainda maior considerando que em 2015 foram registrados 36 casos da doença, e de janeiro de 2016 até o final do primeiro trimestre de 2017, houve apenas 11 casos confirmados da doença. * A aprovação pela Câmara de Belterra, da redução em cerca de 20% da área da APA (Área de Proteção Ambiental) de Aramanaí, de autoria da Prefeitura (Dr. Macedo), deixou muita gente revoltada e ainda vai dar o que falar.