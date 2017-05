Deputado reivindica pavimentação de áreas urbanas de Trairão

Deputado Chapadinha, prefeito Django Ferreira e vereadora Elzimar Ramos “Betona” reuniram com diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, Valter Casemiro.

Uma comitiva de políticos do município de Trairão, liderada pelo deputado federal Francisco Chapadinha (PTN) esteve na manhã de quarta-feira, 03, em audiência com o diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, Valter Casemiro, para pedir que seja adiantado o asfaltamento de um trecho da BR-163 que contempla as comunidades Santa Luzia, Vila Planalto e Jamanxim.

O prefeito de Trairão, Django Ferreira e a vereadora Elzimar Ramos “Betona”, entregaram ao diretor um documento constando diversas justificativas. A poeira é apontada como principal, pois vem colocando em risco a vida dos moradores. Quando chove, os transtornos também são evidentes. E vão da insfraestrutura a educação. O rendimento escolar, por exemplo caiu. Na área da saúde, o pedido de socorro aumentou, mas, o único posto de saúde do local, algumas vezes, é obrigado a fechar as portas, prejudicando o atendimento aos pacientes. Pelo trecho, passam cerca de 60 carretas, a cada dez minutos.

Para Chapadinha a solução não é difícil pois trata-se apenas de um remanejamento de obras já contempladas. Nesta etapa, estão previstos para serem asfaltados 14 quilômetros de estrada, que compreendem o município de Trairão. O restante deve ser concluído no próximo verão.

O deputado Chapadinha conhece a realidade dos comunitários e tentou sensibilizar o diretor para autorizar o adiantamento da obra o mais breve possível. Agora, o parlamentar aguarda um posicionamento da direção do DNIT que se comprometeu em reunir com a empresa para ver a possibilidade de atender ao pedido.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom