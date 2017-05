Prefeitura de Juruti recebe reforço para combater a febre amarela

Uma equipe composta por seis vacinadores da SESPA – Secretaria de Estado de Saúde Pública chegou ontem a Juruti. Os profissionais vão integrar a equipe da SEMSA – Secretaria Municipal de Saúde que já está em campo há várias semanas desenvolvendo ações de combate à Febre Amarela.

Com a equipe reforçada, a Secretaria Municipal de Saúde vai encaminhar os profissionais às regiões da Tabatinga e Mamuru (Planalto e Rio), por exemplo, a fim de vacinar o público-alvo.

“A vacina será apenas para pessoas que ainda não foram vacinadas na faixa etária de 9 meses até 59 anos, e idosos de 60 anos apenas com solicitação médica”, informou a coordenadora de Vigilância em Saúde da SEMSA, enfermeira Márcia Patrícia.

Liliam Oliveira, enfermeira da SESPA, falou sobre a essa parceria: “viemos para dar um suporte para município em questão do bloqueio da febre amarela, uma solicitação do município. Vamos para zonal rural ajudar equipe da SEMSA”.

“Recebemos a equipe da SESPA por meio de uma parceira que o Estado firmou conosco em razão do caso positivo que tivemos de febre amarela. Então temos esse compromisso de levar vacina com cobertura de 100% em Juruti”, afirmou Joquibede Mota, secretaria municipal de Saúde.

A SESPA também enviou ao município de Juruti duas viaturas para dar suporte aos profissionais. Duas mil doses da vacina contra a Febre Amarela chegaram ontem. Ainda hoje, o município vai receber mais 8 mil doses.

INICIA NESTA SEGUNDA, 08, A SEMANA DO MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL

A Prefeitura Municipal de Juruti, por meio da Sala do Empreendedor, e Sebrae – Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas realizam no período de 8 a 12 de maio, no auditório da Secretaria Municipal de Saúde, a “Semana do Microempreendedor individual”.

O evento vai abordar as etapas que vão desde a abertura até o desenvolvimento de uma empresa individual.

Durante a programação vários serviços serão ofertados, tais como:

– Orientação empresarial – Sobre gestão, obrigações e benefícios do MEI.

– Declaração Anual de Faturamento – Preenchimento e envio até o prazo de 31 de maio.

– Boleto Mensal – Regularização e impressão do DAS – SIMEJ.

– Alterações e baixa do MEI.

– Formalização – Para adquirir o CNPJ e ter acesso aos benefícios da previdência. É importante apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, comprovante de endereço comercial (se tiver ponto fixo), título de eleitor, recibo de Declaração de Imposto de Renda.

De acordo com Doriana Gonçalves, coordenadora da Sala do Empreendedor do SEBRAE em Juruti, os participantes vão receber orientações empresarias, oficinas e palestras gratuitas que vão fazer a diferença na gestão dos negócios.

Os interessados devem procurar a sala do empreendedor, no Prédio da Prefeitura de Juruti, na avenida Marechal Rondon.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ

Reportagem: Ademir Santos