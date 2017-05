Projeto Clube das Quintas apresenta o ritmo do mambo

Inovação a cada semana no Projeto Clube das Quintas, da Prefeitura de Santarém, realizado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), e, na noite desta quinta (4), no repertório do Regional Mocorongo, a inclusão ritmo do mambo.

Segundo o instrumentista Júnior Castro, o público vai prestigiar uma sequência de músicas latinas adaptadas ao formato do choro e samba. “Na apresentação, as interpretações instrumentais de Mambo de número 5 e Moliendo Café”, especificou.

O Projeto prossegue na Praça Mirante do Tapajós, na área central da cidade. A iniciativa busca fortalecer a música brasileira e valorizar os logradouros públicos. Sempre na proposta de tornar o local mais aconchegante, descontraído e criar ou reforçar laços de amizades continua à campanha “Traga a sua cadeira dobrável”.

Músicos do Regional Mocorongo:

Andreson Dourado (teclado)

Adriano Dourado (percussão)

César Criolo (percussão)

Felipe Huet (violão sete cordas)

Gean Araújo (trombone)

Junior Castro Parente (saxofonista)

Raul Silva (cavaquinho)

Fonte: RG 15/O Impacto e Alciane Ayres/PMS