Técnico do DNIT vistoria obras do Terminal de Cargas e Passageiros

O engenheiro do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit) Lindomar Luíz de Abreu, fez uma visita técnica de inspeção “in loco” nas obras civis e navais do Terminal de Cargas e Passageiros, localizado no bairro Prainha, ao lado da antiga Tecejuta, na tarde de quarta-feira (03).

“O intuito da visita é de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, a compatibilidade entre a execução do objeto com o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, os desembolsos, os pagamentos e o cumprimento das metas”, explicou o engenheiro.

O técnico do DNIT verificou andamento dos trabalhos, inclusive das obras de iluminação externa, pavimentação e sinalização horizontal e vertical do pátio de estacionamento, que ficou a cargo da Prefeitura, com recursos próprios.

As obras iniciaram em 2008, com o convênio DNIT-292/2006 DAQ, contrato 07/2008, sob a responsabilidade da empresa Construtora Mello de Azevedo S/A. No terminal vai constar: Cais de arrimo, rampa de concreto armado, drenagem pluvial, Cais flutuante, terminal de cargas e passageiros e obras complementares. O valor total utilizado na obra é R$ 6.216.796,42, oriundo do Ministério do Transporte / DNIT e Prefeitura de Santarém.

SEMED REALIZA REUNIÃO PARA APRESENTAR PROPOSTA DO 11º FESTIVAL DE BANDAS E FANFARRAS

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realiza na próxima segunda-feira (8), no auditório da Escola de Artes Emir Bemerguy, a partir das 9h, a primeira reunião para tratar sobre o 11º Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém.

De acordo com a professora Monique Marinho, coordenadora da Escola de Artes, a reunião marcará a apresentação da proposta do município para o festival deste ano. Será também uma oportunidade para ouvir as demandas das escolas. “Teremos espaço para uma avaliação do festival do ano passado e para apresentação do cronograma que está sendo pensado para este ano. Também será um momento para ouvir as demandas das escolas em relação ao evento”, explicou.

Dentro do cronograma pensado para 2017, a coordenação do 11º Festival de Bandas e Fanfarras de Santarém pretende realizar formações, capacitações e discussão do regulamento do certame com o público-alvo (regentes e componentes das bandas).

Da reunião do dia 8, podem participar representantes de todas as instituições de ensino interessadas em participar do festival deste ano, inclusive de outros municípios do oeste do Pará.

Em 2016, além de Santarém, participaram bandas e fanfarras dos municípios de Belterra, Alenquer e Itaituba.

PREFEITURA OFICIALIZA SEGMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE REPRESENTANTES AO CONSELHO DE POLÍTICA CULTURAL

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), esteve em reunião, na terça-feira (2), com representantes de segmentos culturais ligados ao Movimento Arte e Cultura de Santarém. À frente do encontro, o titular da pasta da Cultura no município, Luis Alberto Figueira, o “Pixica”. Na pauta, a posse ao Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC), haja vista a implantação da Lei do Sistema Municipal de Cultura (LSMC), consequentemente com a organização desses, a implantação do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura.

“A nossa reunião foi produtiva e, enquanto governo, temos consciência em darmos celeridade ao processo soma as políticas culturais no município de Santarém. Em conjunto, decidimos oficializar as representações dos segmentos culturais e instituições, o que determina o artigo 7° da Lei 20.033/2016. Pedimos que apresentem a cópia do documento ATA, o qual certifica o nome do representante do segmento ao Conselho Municipal de Política Cultural. Oficializados, terão o prazo de 30 dias, a contar do recebimento do ofício”, destacou o secretário.

A integrante do Movimento Arte e Cultura de Santarém, Cristina Caetano, reforçou sobre a conversa com o atual secretário de Cultura quanto à continuidade de todo o processo que envolve a implantação da LSMC. “Após ter sido sancionada a Lei, o governo anterior deveria ter dado posse ao Conselho Municipal de Política Cultural e não sei porque motivo não o fez. Os segmentos nos últimos três anos foram realizando os Fóruns dos segmentos culturais e indicaram os representantes a cadeira do Conselho. E esse chamado conjunto é importantíssimo para o governo municipal e aos segmentos culturais a trabalhar a cultura mais planejada e organizada”, destacou.

Participaram da reunião nas dependências do gabinete da Semc, os membros do Movimento Arte e Cultura de Santarém, Cristina Caetano, Elizangila Dezincourt, Itamar Paulino, José Cândido e Odete Costa. E ainda acompanharam o encontro as Chefias da Semc, de Gabinete Pedro Moreira; de Patrimônio, Clenildo Vasconcelos; de Eventos , Walteci Reis; e arquiteta da Semc, Cecy Oneide.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS