Após MPE acionar a Justiça, prefeitura trabalha para o ordenamento da feira da Cohab

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), realiza uma reunião nesta sexta-feira (05), para tratar sobre o reordenamento e organização da feira livre do Bairro Cohab, em obediência ao acordo firmado junto ao Poder Judiciário, em decorrência da Ação Civil Pública do Ministério Público Estadual do Pará (MPE/PA).

A reunião aconteceu na manhã de sexta-feira(5) no gabinete da Semap, localizado na Avenida Marechal Rondon, n° 873, Bairro Prainha, e contou com a presença presença de representantes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra), de Mobilidade e Trânsito (SMT), Divisão de Vigilância Sanitária (Divisa), Associação Produtores Rurais de Santarém (Aprusan) e Associação dos Vendedores Ambulantes de Santarém (Avas).

Na pauta da reunião esteve a deliberação do espaço físico, infraestrutura, funcionamento e organização da feira livre, do tráfego de veículos para carga e descarga, do trânsito no entorno da feira e a fiscalização de produtos de origem animal.

RG 15 / O Impacto com informações da ascom

Entrevista com o titular da SEMAP, Bruno Costa