PF prende dupla com maconha em Santarém

Dois homens foram abordados nesta madrugada, 05, por policiais federais no aeroporto de Santarém. Junto com a dupla, os policiais encontraram duas malas com cerca de 13 quilos de maconha em cada uma.

Os suspeitos haviam saído de Manaus e o destino final era o Rio de Janeiro. Eles disseram que cada um receberia dois mil reais para transportar a droga.

Os dois foram conduzidos até a delegacia de Polícia Federal de Santarém para prestarem depoimento. Eles foram autuados em flagrante delito pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes e conduzidos ao presídio