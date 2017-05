Prefeitura de Óbidos abre licitação para contratação de empresa especializada em descarte de lixo hospitalar

A Prefeitura de Óbidos, por meio da Comissão Permanente de Licitações (CPL), publicou edital de licitação, na modalidade tomada de preços, para contratar empresa especializada na execução de serviços de coleta, transporte e descarte de lixo e resíduos de serviços de saúde, produzidos pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade, e pelo Hospital Municipal José Benito Priante (24 horas).

A licitação será realizada no dia 09 de maio de 2017 (terça-feira), às 9h00 na sala da licitação, que fica localizada na sede da prefeitura de Óbidos.

O edital está disponível no site do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCM-PA), na seção listagem de licitações, e pode ser adquirido também no próprio setor de licitação, que funciona de segunda a sexta, de 08h às 14h.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO