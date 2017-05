Semed realiza a primeira formação do ano para coordenadores da rede municipal

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED) realizou no dia 04 de maio de 2017, no retiro da Paróquia (Água boa), a primeira formação para coordenadores da rede municipal de ensino de Juruti, com o tema “O coordenador pedagógico e seu perfil profissional no contexto atual”.

A formação tem como finalidade capacitar os coordenadores das escolas que atuam na cidade e no interior para que possam, juntamente com os professores, desempenhar um ótimo trabalho e obter resultados positivos na educação.

Segundo o secretário Jonas Moraes Cativo, o encontro também tem o objetivo de aproximar os profissionais da educação para que haja uma troca de experiência e que saiam da formação, motivados para suas escolas.

“Nós trouxemos os coordenadores para o sítio fora da cidade, para que possam ter mais concentração nesta formação e que possam absorver as orientações pedagógicas que serão repassadas pelos técnicos da SEMED”, disse Jonas Moraes.

João José Ribeiro, que atua como coordenador na escola Mário Francisco Ribeiro, Comunidade Urucurana, disse que a formação está sendo uma troca de experiência muito boa e garante que sairá motivado e compromissado para contribuir com o melhoramento da educação em sua comunidade.

O prefeito Henrique Costa esteve presente na formação e na oportunidade abordou assuntos com relação à merenda escolar, transporte, concurso público, dificuldades que o governo está enfrentando e dentre outros assuntos. Ele ainda pediu dos profissionais da educação que continuem contribuindo com a educação.

“Esses profissionais exercem uma função fundamental na orientação pedagógica e na coordenação das escolas municipais para que elas obtenham resultados positivos no IDEB, não apenas numericamente, mas sim efetivamente, e isso é um demonstrativo de que estamos no caminho certo no que diz respeito à aplicação da metodologia pedagógica realizada em cada escola do município”, disse o prefeito.

CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO SUB-18 INICIA DIA 20 MAIO

Na manhã do dia 4 de maio, ocorreu uma reunião que definiu as chaves dos jogos para o campeonato de futebol masculino sub-18, que inicia no dia 20 de maio, e contou com presenças de representante dos times e comissão organizadora do Departamento de Esporte da SECDET.

Oito times vão participar do campeonato “Taça Cidade Juruti”: Palmeiras, Remo, ZESG, São Marcos, Internacional, Chapecoense, Ponte Preta e Barcelona. Percebendo a importância de competições esportivas, a Prefeitura Municipal de Juruti tem como meta promover o intercâmbio social e esportivo, bem como difundir e desenvolver a prática da modalidade esportiva em nossa cidade.

Primeiro jogo da rodada será entre Barcelona e Internacional, no Estádio Pimpão, às 16hs.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ