Capotamento na estrada de Alter do Chão deixa uma vítima fatal

Três pessoas estavam dentro do veículo; uma morreu no local e outros dois foram encaminhados para o Pronto Socorro Municipal (PSM).

O acidente aconteceu por volta de 4h20 deste sábado (6), na Rodovia Everaldo Martins, próximo a Comunidade de São Raimundo. De acordo com informações, três pessoas estavam no veículo, que capotou no momento que trafegava em uma curva acentuada da PA 370, sendo que a jovem identificada como Caroline Rebelo, de 21 anos, que possivelmente estava sem o cinto de segurança, foi lançada para fora do carro, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.

RG 15 / O Impacto