Prefeitos da AMUT reúnem em Pacajá

Os prefeitos que fazem parte da Associação dos Municípios da Transamazônica e Santarém-Cuiabá (AMUT), reuniram na manhã deste sábado no município de Pacajá, na região da Transamazônica. O encontro contou com a presença do presidente da instituição, Nélio Aguiar, prefeito de Santarém; Jailson Alves, prefeito de Mojuí dos Campos; Jociclélio Macedo, prefeito de Belterra; além de outros prefeitos e vereadores da região e que fazem parte da AMUT.

O prefeito de Mojuí dos Campos, Jailson Alves, aproveitou a reunião e incluiu na pauta o pedido que dê garantia de acesso da PA 370, que liga a Hidroelétrica de Curuá-Una até o município de Uruará.

Outros assuntos foram discutidos na reunião, para o desenvolvimento dos municípios que fazem parte da AMUT.

Fonte: RG 15/O Impacto