Prefeitura de Santarém e Ufopa assinam convênio de estágio e acordo de cooperação científica

Na busca de mais colaborações para o município, o prefeito de Santarém Nélio Aguiar firmou parcerias com a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), na tarde de quinta-feira (4), após assinatura de dois documentos. Um deles celebra a concessão de estágio na Prefeitura para os acadêmicos da instituição e o segundo trata de um acordo de cooperação técnica, científica, acadêmica e cultural que colaborará com a administração pública.

De acordo com o vice-reitor da Ufopa, Anselmo Colares, de maneira informal, os acadêmicos já colaboravam com as ações da administração pública. Para ele, a formalização da parceria, que era desejada há anos, vai trazer benefícios mútuos. “A universidade entra com toda a capacidade de gerar conhecimento, fazer a mediação de um conhecimento científico com o que as pessoas já possuem. Com esse tipo de cooperação a universidade pode colocar a serviço do município aquilo que ela vai descobrindo, aquilo que vai produzindo e o município se benéfica e também apoia”, reconheceu.

Presente na cerimônia de assinatura, o secretário municipal de Planejamento Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (Semdec) Ruy Corrêa destacou: “É o início de uma relação muito importante tanto para Ufopa, que é uma universidade federal a qual Santarém tem a honra de ter em seu território, como para o município, pois vai proporcionar a essa geração que está em formação ter o conhecimento da administração publica. Quando você proporciona a um aluno o estágio em uma Prefeitura ele passa a ter uma visão mais ampla de como funciona, tem a visão da responsabilidade dos agentes públicos e da condução da sociedade. E a prefeitura ganha tendo a oportunidade de ter o jovem com força e criatividade”, afirmou.

Ao se pronunciar, o prefeito Nélio Aguiar destacou as parcerias com instituições de ensino que já dão certo, como a com a Universidade do Estado do Pará (Uepa), que possibilita aos acadêmicos da área da saúde que utilizem o Hospital Municipal para estágio e enfatizou que as parcerias possibilitam também “melhoria de acesso à universidade, como pavimentação de ruas e iluminação pública. Apesar das dificuldades, a intenção é nos unirmos para buscar o desenvolvimento de nossa região”, completou o prefeito.

Nélio destacou ainda que a Prefeitura está envolvida na luta pela implantação do curso de medicina na Ufopa e que já apresentou a proposta ao Ministério da Educação. O prefeito finalizou dizendo que buscará insistentemente o convencimento da importância de implantação do curso na instituição.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS