Senado segura projeto que divulga empréstimos sigilosos

Projeto no Senado prevê fim de sigilo bancário; para Lasier Martins, há a possibilidade de questionamentos sobre operações.

Permanece parado desde fevereiro na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto que prevê o fim do sigilo bancário nas operações do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Autor, o senador Lasier Martins (PSD-RS) alerta para a possibilidade de “a comunidade internacional questionar em que circunstâncias um banco público brasileiro financiou, no exterior, empreendimentos contra os quais pesam suspeitas de irregularidades”.

Fonte: Último Segundo

