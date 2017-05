Governo quer transformar base aérea do Cachimbo em pista de voo comercial

Inaugurada em 1964 pelo presidente Getúlio Vargas, o Campo de Provas Brigadeiro Velloso é uma base da Força Aérea Brasileira (FAB), localizada na Serra do Cachimbo, em Novo Progresso, no Pará, com área de 21,6 mil km² e perímetro de 653 km, sendo comparável, em tamanho, ao estado de Sergipe. Fica localizado bem próximo da BR-163 (Rodovia Cuiabá-Santarém).

A unidade foi criada com o objetivo principal de servir de base de apoio para a operação de aeronaves no tráfego de ligação entre a região Norte e a região Sudeste, pelo interior.

Embora esteja situado em Novo Progresso, a base fica distante 280 quilômetros do Município. Uma reunião foi marcada em Brasília para esta semana com objetivo de discutir o assunto. O prefeito de Novo Progresso foi convidado!

Fonte: RG 15/O Impacto e Adécio Piran