Lideranças das comunidades quilombolas cobram agilidades nos processos no Incra

Caso não haja um acordo sobre as medidas, os quilombolas pretendem ocupar a sede do Incra.

Lideranças das comunidades quilombolas de vários municípios do Estado se reuniram, segunda-feira, 8, na superintendência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), em Belém. Os líderes cobram agilidade nos processos de titulação territorial, recursos para novas titulações e políticas de fomento para ações dos próprios quilombolas.

Caso não haja um acordo durante a reunião sobre as medidas, os quilombolas pretendem ocupar a sede do Incra. O órgão é o responsável pela regularização fundiária nas áreas federais.

Esta é uma das várias tentativas de negociação dos quilombolas, que se encontram em situações de conflitos e várias lideranças já foram alvos de violência, e de precariedade estrutural em suas comunidades.

Segundo dados do Incra, na superintendência de Belém existem, atualmente, 37 processos de titulação abertos, mas só 7 tiveram algum andamento. Em Santarém, onde há outra superintendência do Instituto, estão abertos 18 processos e, destes, 6 receberam algum encaminhamento.

No Pará, de acordo com a Fundação Cultural Palmares, há 245 comunidades certificadas como remanescentes de quilombos. Segundo a Coordenação das Associações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará (Malungu), há uma sub-notificação, e o número de comunidades que se auto-declaram quilombolas passa de 400.

Fonte: Portal ORM