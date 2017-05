Mortes, acidentes de trânsito e assaltos marcam o fim de semana

Casos foram registrados na 16ª Seccional de Polícia Civil.

Desde a última sexta-feira (5), quando a jovem Caroline Rebelo, 21 anos, perdeu a vida após o capotamento de um veículo na Rodovia Everaldo Martins, diversos acidentes de trânsito, um latrocínio, um esfaqueamento e vários assaltos marcaram o plantão policial.

Assaltos: Pelo menos dois mototaxistas não credenciados foram vítimas de bandidos, e tiveram dinheiro, celulares e as motocicletas levadas pelos criminosos. Postos de combustíveis – um na Avenida Cuiabá, no bairro Esperança e outro na Avenida Curuá-Una, no bairro Jaderlândia-, também foram alvo dos assaltantes. Neste último, um cliente observou a ação dos bandidos, realizou dois disparos de arma de fogo, e os mesmos empreenderam fuga, um deles na motocicleta e outro correndo. A Polícia Militar percorreu as adjacências, porém, não logrou êxito na prisão dos acusados, mas conseguiu recuperar a motocicleta utilizada pelos bandidos, que havia sido roubada horas antes no bairro da Área Verde.

Latrocínio: A Polícia Civil investiga o latrocínio que vitimou o aluno da Escola Belo de Carvalho. De acordo com informações, o jovem William Wanzeler sofreu um assalto no sábado (6) à noite, próximo à Praça da Escola Júlia Passarinho, no bairro da Prainha. O estudante reagiu a assalto, o bandido esfaqueou o mesmo no pescoço, que foi encaminhado para o PSM, vindo a óbito horas depois.

Na noite de domingo(7), no bairro do Aeroporto Velho, uma briga entre cunhados, resultou em um esfaqueamento. A vítima foi socorrida pela equipe do Samu e levada ao PSM, e o acusado foi preso pela PM, e levado para a 16ª Seccional.

Acidentes de Trânsito: No domingo mais um acidente aconteceu no retorno em frente ao Residencial Salvação. O choque entre um carro e uma motocicleta deixou o motociclista com vários ferimentos. Outro acidente aconteceu na madrugada desta segunda-feira (8), no cruzamento da Avenida Mendonça Furtado e Silva Jardim. Também houve colisão entre um carro e uma motocicleta. O piloto da motocicleta foi encaminhado desacordado para o PSM.

Na sexta-feira(5),na avenida Tancredo Neves, bairro da Nova Republica, um veículo foi parcialmente destruído por populares, depois que o condutor do mesmo atropelou pelo menos três pessoas. Segundo informações, o motorista, sua esposa e um amigo estavam dentro veículo na hora do ocorrido e fugiram a pé pelas ruas do bairro.

RG 15 / O Impacto