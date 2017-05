Vitrine Social – Style News

** Garota SESI/2017: Para marcar o Dia do Trabalhador, o SESI realizou uma vasta programação, culminando com a escolha da Garota SESI, concurso muito bem disputado e representado por bonitas moças, cuja vencedora foi Lorena Natash Santos, da Cosanpa; em segundo lugar, a representante da Eletronorte, Alana Raely Oliveira e conquistando o terceiro lugar, Jaqueline de Farias, da Construtora Chaves Miranda. A beleza, graciosidade e desenvoltura foram itens marcantes para a escolha das três finalistas, contabilizados pelos jurados: Aline Hamu, Walgerfeson Sobrinho, Jonas Meneses, Tereza Cristina Tavares e Jorge Serique (presidente do júri). Os looks usados no primeiro desfile das candidatas foi da renomada boutique Toli. Foi um evento grandioso, festivo que tem o objetivo maior valorizar a mulher trabalhadora da indústria. Parabéns ao SESI pela organização, tendo à frente Eriana Coelho, técnica de Educação Física do SESI e demais membros pelo sucesso. E, em um Shopping da cidade, aconteceu o lançamento do concurso, quando foram apresentadas as candidatas à sociedade, em meio a gabaritado coquetel.

** Ana Celeste Borges Leal festejou seu aniversário em Belém, reunindo amigos e familiares em seu bonito apartamento, em meio a elegante jantar.

** Dia 27 de maio será a festa das debutantes da Casa da Amizade, tendo à frente sua presidente Marlene Escher, tendo como atração o ator Bruno Guedes (Lucas de Malhação).

** A elegante Fátima Coimbra ganha festa de aniversário, dia 20, em Alter do Chão, sob o comando de seu esposo Darivaldo Coimbra.

** Em volta de Nazaré Rufino: As filhas Bárbara, Jerusa e Jacimary Rufino, e o esposo Carlos Rufino, reuniram, dia 6 de maio, às 20 horas, um seleto grupo de amigos em volta de sua mãe e esposa, a elegante sra. Nazaré Rufino, que esteve em dia de inaugurar idade nova, em meio a gabaritado jantar em sua confortável e bonita residência.

** A amiga Manuela Cunha é a aniversariante do dia 8 e festejará em grande estilo com amigos e familiares.

** A cantora do Pará, Labibe, foi indicada ao Grammy Latino 2017, concorrendo ao Melhor Álbum Pop em língua portuguesa e Melhor Projeto Gráfico.

** Jefferson e Mirian Pedroso Miranda festejam tempo de feliz matrimônio.

** A OAB/Subseção de Santarém comemorará 38 anos, dia 20 de maio. Uma vasta programação está sendo elaborada para marcar a data, com homenagens e condecorações aos advogados.

** Jercyra e Giovana Valle estiveram em Recife para a Primeira Comunhão de Giulianna, filha de Ghena e Geraldo.

Por: Jorge Serique