Conselho Municipal de Educação tem nova sede em Juruti

Com apoio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), o Conselho de Educação de Juruti recebeu hoje, oficialmente, 09 de maio, a nova sede, na Rua Marechal Rondon. Participaram da cerimônia o prefeito Henrique Costa, secretários de Educação, Jonas Morais, de Assistência Social, Aparecida Camarão, presidente do Conselho, Antônio Lima, diretora de Ensino da SEMED, Cleunice Borges, técnicos da SEMED, diretores e conselheiros.

Em seu pronunciamento, Cleunice Borges ressaltou a importância do Conselho no Sistema educacional de Juruti para a implementação de políticas públicas. “É o inicio de um grande trabalho que iremos desenvolver”. Antônio Lima falou da visibilidade que a nova sede dará para o Conselho, que estará mais próximo da sociedade, da comunidade escolar, vai facilitar o acesso a todos e agradeceu o apoio da Prefeitura de Juruti.

O secretário, Jonas Morais, disse que se sente muito feliz em ver o avanço da educação de Juruti com a existência do Conselho, porque muitos municípios paraenses ainda não têm. Na nova sede também funcionará o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho do FUNDEB.

Já o prefeito considerou que uma boa gestão deve ter os conselhos municipais como principais parceiros nas ações de governo. “Um prefeito sozinho não consegue fazer nada, precisa de uma boa equipe técnica e ampliar as parcerias, que tragam propostas, discussões e principalmente transparência na aplicação dos recursos públicos”, disse Henrique Costa. Ele também desejou boa sorte aos conselheiros.

O Conselho Municipal de Educação tem como missão participar ativamente dos sistemas, compreendendo o planejamento, a execução e a avaliação como instrumento de melhoria de ensino.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ