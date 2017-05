Filme “Olhar do Boto” é lançado a nível nacional

Película foi rodada na Vila de Alter do Chão.

A rotina de moradores de Santarém (PA), especificamente da Vila de Alter Chão mais uma vez será destaque nacional. O filme “Olhar do Boto” estreou no Serviço Social do Comércio (Sesc Consolação/São Paulo-SP). A Prefeitura de Santarém foi convidada a prestigiar o evento, representada pelo titular da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), Luís Alberto Figueira e pela Chefe de Planejamento da Semc, Maria Lidia Mendonça.

O filme tem direção de José Roberto Aguilar e Gregório Gananian. Aguillar é apaixonado pela cultura amazônica, tanto que tem moradia na Vila balneária de Alter do Chão. Foi ele que fez o convite oficial para a representação do governo municipal nesta estreia.

A película utiliza a figura e o olhar do Boto amazônico como guia do espectador, enquanto navega por águas reais e imaginárias e pelos encantos do lugar. Além de participar da estreia do filme, o Secretario de Cultura vai participar de reunião com autoridades culturais na capital paulista.

Diretores do filme – José Roberto Aguilar (1941). Em 1958 inicia sua participação na vida cultural brasileira através do movimento Kaos. Em 1961, realiza sua primeira exposição. Em 1967, recebe o Prêmio Itamaraty na Bienal de São Paulo. Entre 1974 e 1975, vive em Nova York, EUA, onde começa a realizar um trabalho pioneiro de vídeo-arte. Na década de 80 e 90 desenvolve grande atividade como pintor, com constantes exposições. Paralelo a isto, reforça sua imagem de multimídia através da Banda Performática. Em 2015 realiza como diretor e roteirista seu primeiro longa metragem ANNA K.

Gregorio Gananian (1984), cineasta e artista intermídias, dirigiu e produziu projetos nos anos recentes com artistas como Jards Macalé, Gilberto Mendes e Lanny Gordin. Em 2009, realizou o premiado curta-metragem “Dórian”. Desde então, aprofundou a experimentação artística, estabelecendo conexões entre o cinema e outros códigos. Fez a direção e produção entre outros do cine-espetáculo “Sinfonia de Jards”, com Jards Macalé, dirigiu e produziu a opereta “Gilberto Mundus” com o maestro e compositor Gilberto Mendes. Desde 2012 desenvolve trabalhos na produtora ZAUM Cinema junto com Daniellly O.M.M., agora finaliza o seu longa- metragem INAUDITO com/por Lanny Gordin.

O filme estreou na segunda-feira e será exibido até o dia 13 de maio, de segunda à sexta, das 21h30 às 23h e sábado, das 19h às 20h30.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMS