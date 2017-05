Mistério – Corpo é encontrado enterrado no bairro Ipanema

A Polícia está investigando a descoberta de um corpo de uma mulher que foi encontrado na tarde desta terça-feira (9), em um terreno baldio na Rua Caranã, bairro Ipanema, em Santarém. Segundo informações de moradores, o corpo foi encontrado por uma criança, que estava brincando no terreno, quando viu uma perna para fora da terra.

A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada dos peritos do IML para remoção do corpo. Moradores do bairro informaram que uma jovem está sumida há quatro dias e ninguém sabe seu paradeiro. Muitos curiosos estavam no local. Mais informações a qualquer momento.

Fonte: RG 15/O Impacto