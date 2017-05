PM prende suspeitos de assaltar Correios de Mojuí dos Campos

Vulgo ‘Macapá’ e ‘Felipe’ foram presos em Rurópolis, na noite de segunda-feira (8).

A Polícia Militar de Rurópolis prendeu dois homens suspeitos de terem praticado assalto a agência dos Correios de Mojuí dos Campos, na última sexta-feira (5).

Segundo informações, Abreu Ferreira Pinto, vulgo ‘Macapá’ e João Felipe Barros Petrolino, confessaram o crime. A dupla disse que levou aproximadamente 23 mil reais. Também relataram que após realizarem o crime, fugiram em um veículo da marca Fiat, modelo Pálio, de cor branca. Ainda segundo os suspeitos, o dinheiro roubado foi dividido entre os dois.

De acordo com a polícia, ‘Macapá’ mora em Santarém, no Residencial Salvação e ‘Felipe’ no bairro Cidade Alta, em Mojuí dos Campos.

RG 15 / O Impacto