Portos da Embraps – Deputados e Ideflor-Bio reúnem com Sindicato de Produtores Rurais de Santarém

Deputados Chapadinha e Hilton Aguiar, Giovani Aguiar (Ideflor-Bio), com Adriano Maraschin

O deputado estadual Hilton Aguiar, deputado federal Francisco Chapadinha, o gerente regional do Ideflor-Bio, Giovani Aguiar, estiveram presentes na manhã desta terça-feira (08), com o presidente Sindicato dos Produtores Rurais de Santarém, Adriano Maraschin, acompanhando apresentação do projeto da EMBRAPS – Empresa Brasileira de Portos de Santarém, que pretende implantar um terminal portuário de granel no Município, mais precisamente na área do Maicá.

Os referidos portos irão fortalecer a economia da região, gerando emprego e renda para população. Quando estiver em funcionamento, o terminal movimentará cerca de 8 milhões de toneladas de grãos por ano.

Fonte: RG 15/O Impacto