Aeroporto de Santarém realiza seu 1º Spotter Day

Já estão abertas as inscrições para a primeira edição do Spotter Day Infraero no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca (PA). O evento será realizado no próximo dia 26/5, de 9h30 às 15h30, com o intuito de proporcionar a fotógrafos profissionais e amadores a oportunidade de registrarem pousos e decolagens de aeronaves em pousos, além daquelas estacionadas no pátio, e do próprio terminal de passageiros.

Esta é uma oportunidade para que os entusiastas e amantes da fotografia e da aviação consigam os melhores ângulos e tenham mais liberdade para unir as duas paixões em forma de arte. Para se inscrever, basta acessar o hotsite spotterdayinfraero.com até o dia 19/5. As inscrições são para maiores de 18 anos e se encerram quando as 20 vagas disponíveis forem preenchidas.

Durante o período do evento, os fotógrafos vão poder acompanhar dois pousos e duas decolagens, em uma área de domínio totalmente restrito, liberado excepcionalmente para a ocasião. Para entrar em área restrita, os participantes terão instruções sobre os cuidados a serem tomados no local, para que todos atendam as normas de segurança do terminal. O encontro dos spotters acontecerá no balcão de informações da Infraero, no terminal de passageiros.

Para o superintendente do Aeroporto de Santarém, Altemar Rodrigues Gama, esta atividade vai proporcionar uma experiência única aos participantes, além de mostrar parte da rotina do terminal. “O objetivo é poder aproximar, mesmo que por poucos momentos, a comunidade santarena do dia a dia do nosso aeroporto”, explicou Altemar.

OS SPOTTERS:

A palavra spotter, em tradução literal, tem o significado de observador ou olheiro. Na aviação, o termo ganha uma variação: plane spotter, ou observador de aviões. O hobby do spotting é bastante praticado em diversos países e tem crescido também no Brasil. Os spotters podem tanto observar a movimentação das aeronaves quanto registrar por fotografias ou vídeo as operações que envolvem a aviação.

O termo surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando alguns países que sofriam ataques de bombardeiros alemães começaram a encarregar cidadãos para observarem a movimentação de aeronaves, lançando um alerta no caso de aproximação de bombardeiros.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Infraero