Bandidos assaltam agência bancária em Placas

Os criminosos chegaram na agência do Basa durante a manhã desta quarta-feira (10), depois de fazerem reféns o gerente do banco e sua família por toda madrugada. Segundo informações apenas uma dupla de bandidos esteve na agência levando o gerente para abrir os cofres, porém outros podem estar na região, segundo nossa apuração, os criminosos já deixaram a cidade, a esposa do gente também foi levada, o golpe conhecido como sapatinho é o que está sendo investigado pela Polícia Civil. O bando pode ser maior.

Os cofres da agência já foram esvaziados, polícia militar se movimenta para fechar o cerco aos criminosos, uma equipe do GTO de Uruará também está entrando nas buscas aos criminosos.

Fonte: Felype Adms

facebook.com/Xingu230