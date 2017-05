Em Belém, Papão encara o Santos pela Copa do Brasil

A esperança é a palavra da vez no Paysandu, que hoje (10/5) enfrenta o Santos no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, às 21h45, no Mangueirão. O time bicolor está esperançoso de conseguir a virada em cima do Alvinegro Praiano. Pode ser difícil, mas não impossível, segundo os jogadores e comissão técnica. No primeiro jogo, na Vila Belmiro o Santos levou a melhor, ao vencer por 2 a 0. Por isso, para seguir na competição, o Paysandu precisa vencer por três gols de vantagem ou por 2 a 0 para levar a decisão aos pênaltis. Ou seja, os jogadores não podem deixar de jeito nenhum o Santos marcar gol hoje à noite.

Para que o Bicolor tenha êxito na defesa e no ataque, o técnico Marcelo Chamusca deve manter a mesma base na escalação do jogo contra o Remo, no domingo. Ao contrário do que foi especulado, o atacante Bergson deve entrar em campo como uma grande arma para o Paysandu conseguir o resultado que tanto almeja, a vitória.

Mas como tem sido de praxe, Marcelo Chamusca não divulgou qual time entra em campo contra o Peixe. Ontem, no treinamento no Ceju, apenas Leandro Carvalho não participou da atividade. O atleta foi poupado devido ao desgaste muscular da última partida. Mas segue na relação para o jogo de hoje.

“Todo mundo está bem e aguardo o relatório da fisiologia para decidir como será a escalação. Eu tenho dois aspectos a serem levados em conta. O tático, porque vou pensar em cima do que o adversário deve propor, e o físico para ver quem está em melhores condições. Mas eu sei que os jogadores que não atuaram em Cuiabá estão em condição melhor para fazer o segundo jogo contra o Santos. Emerson, Leandro Carvalho, Rodrigo Andrade e o Hayner começaram em Cuiabá e jogaram domingo. O Emerson é goleiro e tem outro tipo de preparo. Mas os outros são novos e têm recuperação mais rápida. Mas eu vou manter a base do time de domingo e fazer uma correção eventual em posição que a gente entenda que há necessidade, em cima da análise do Santos e lutar muito para reverter o placar ao nosso favor”, afirmou o técnico do Paysandu.

Como o Santos é um time de Série A e disputa a Libertadores, os jogadores do Paysandu têm um motivo a mais para jogarem bem e quem sabe, ser a zebra dessa rodada da Copa do Brasil. O jogo vai passar hoje à noite na TV Liberal para todo o estado do Pará, menos para Santarém. Terá transmissão também para o estado de São Paulo, sendo referência para todo o Brasil. Motivação não falta para tentar jogar bem e conseguir a classificação para a próxima fase da competição. “É uma motivação natural. O jogo é contra time de Série A, que lidera grupo na Libertadores, que tem grande visibilidade nacional. É a oportunidade de mostrar nosso trabalho para o Brasil e a gente sabe que mostrar isso para fora não é fácil. E o Paysandu tem a obrigação de vencer o Santos. Porque a Copa do Brasil é importante”, comentou Marcelo Chamusca.