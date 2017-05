Estudantes participam de palestras do “Maio Amarelo”

A Prefeitura de Santarém, por meio do Setor de Educação da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), realizou, na segunda-feira (8), duas palestras educativas no Centro Luterano de Ensino Superior (Ulbra).

Pela manhã, o público alvo foram os alunos do ensino fundamental e médio do Colégio Cristo Salvador. Os discentes foram instruídos sobre como usar o cinto de segurança e a faixa de pedestres. Já no período noturno, a palestra educativa foi realizada para mais de 300 universitários, cujo tema foi “Sobreviver no trânsito: Uma questão de atitude”, que levou orientações de segurança, uso dos equipamentos de segurança e cuidados a serem adotados por motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

Para o reitor do Ceuls/Ulbra, Ildo Schlender, as palestras foram muito produtivas e oportunas, atingindo todos os objetivos esperados pela instituição. “A SMT produziu um material pertinente, adequado para cada tipo de público e a abordagem foi muito boa, especialmente no turno da manhã para os alunos da escola. Nenhum deles é habilitado, mas eles vivem e convivem com os pais e com outros profissionais que os transportam e buscam na escola, então a abordagem foi coerente e correta. À noite, para o público acadêmico, houve um novo enfoque. Aí sim, já com a responsabilidade daqueles que estão habilitados, mas também de muitos que estão com a idade de conseguir a habilitação. Na verdade, todos os que foram beneficiados com as palestras devem ser agentes de aplicação individual e multiplicadores. Esse é o nosso objetivo”, concluiu.

As palestras têm o objetivo de conscientizar desde a infância sobre os cuidados e comportamentos a serem adotados no trânsito e dão continuidade à programação do movimento “Maio Amarelo”, que iniciou em Santarém no dia 2 de maio e prossegue por todo o mês com blitz educativa, palestras (em escolas municipais, particulares e estaduais, instituições públicas e privadas de ensino superior, órgãos públicos, empresas privadas e instituições filantrópicas), além de caminhada e passeio ciclístico.

CAMINHADA – Na terça-feira (9), a pedido da direção do Colégio Álvaro Adolfo, o setor de Educação para o Trânsito fará uma palestra no educandário, a partir das 15 horas. Às 17 horas, os alunos sairão em caminhada na Avenida Barão do Rio Branco, seguindo para a frente da cidade, com balões amarelos e brancos. Os alunos, professores e colaboradores do colégio buscam chamar a atenção para a paz no trânsito.

