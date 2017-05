Lula presta depoimento a Moro em Curitiba nesta quarta (10)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depõe nesta quarta (10) ao juiz Sergio Moro, em Curitiba.

O ex-presidente chegou à sede da Justiça Federal, onde a audiência estava marcada para as 14h, por volta das 13h45. Usando uma gravata com as cores da bandeira do Brasil, ele acenou para apoiadores.

A audiência, fechada, não terá nenhum tipo de transmissão ao vivo. O juiz proibiu até a entrada de celulares na sala da audiência para evitar a divulgação do conteúdo do depoimento.

Ninguém pode entrar no prédio, além dos participantes da audiência e da Polícia Federal. O expediente foi suspenso.

Nesse processo, Lula é acusado de receber propina da empreiteira OAS em troca de benefícios à empresa na Petrobras nos governos petistas.

O petista sofreu reveses na véspera de seu depoimento e recorreu ao STJ. Nesta quarta, porém, o tribunal negou o pedido da defesa para adiar o depoimento.

Fonte: Folha de São Paulo