Ministério da Saúde libera R$ 3,8 milhões para hospitais universitários do Pará

Recurso beneficiará duas unidades e serão destinados às ações de custeio ou obras nos hospitais de ensino e pesquisa, que atendem pelo SUS

O Ministério da Saúde está liberando mais R$ 3,8 milhões para dois hospitais universitários do Pará. No estado, serão beneficiados o Hospital Universitário João de Barros Barreto e o Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza. A pasta está destinando R$ 189,13 milhões para reforçar e qualificar os atendimentos de 49 Hospitais Universitários Federais, que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O recurso também é destinado para financiar obras de reforma e ampliação destes hospitais, localizados em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. O montante é repassado por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (REHUF), sendo R$ 155,32 milhões para custeio e R$33,81 milhões para obras. As portarias nº 1093/2017 e 1094/2017, que autorizam os repasses da verba, estão disponíveis no Diário Oficial da União (D.O.U) de 28 de abril de 2017.

A verba total foi liberada por meio REHUF, sendo R$ 155,32 milhões para custeio e R$33,81 milhões para obras em 22 estados brasileiros e no Distrito Federal. O programa é executado desde 2010 em parceria com o Ministério da Educação e com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Desde então, apenas por parte do Ministério da Saúde, já foram injetados quase R$ 3,06 bilhões nos hospitais universitários, sendo R$ 380,01 milhões em 2016. Essas instituições representam papel fundamental para estruturação da rede pública de saúde, sendo, em alguns casos, a principal referência de atendimento à população.

“Os Hospitais Universitários são locais de ensino e também realizam procedimentos hospitalares e ambulatoriais, isso quer dizer que os recursos beneficiam diretamente estudantes de saúde e a população”, destacou o ministro da Saúde, Ricardo Barros.

Aprovados em lei orçamentária, os valores são pagos pelo Ministério da Saúde, em parcela única, para as instituições universitárias que comprovaram o cumprimento das metas de qualidade relacionadas ao porte e perfil de atendimento, capacidade de gestão, desenvolvimento de pesquisa e ensino e integração à rede do SUS. Os pagamentos são efetuados pelo Fundo Nacional de Saúde conforme comprovação dos gastos.

Além de ser aplicado em pesquisas e na melhoria da qualidade da gestão e do atendimento, o REHUF também pode ser utilizado para reformas e aquisição de materiais médico-hospitalares, entre outras ações, conforme a necessidade e o planejamento da instituição.

INVESTIMENTO

UF MUNICÍPIO UNIDADE GESTORA UNIVER

SIDADE HOSPITAL INVESTIMENTO PA Belém 150220 UFPA Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza 281.929,22

ANEXO (CUSTEIO)

UF MUNICÍPIO UNIDADE GESTORA UNIVERSIDADE HOSPITAL CUSTEIO PA Belém 158172 UFPA Hospital Universitário João de Barros Barreto 2.867.687,36 PA Belém 150220 UFPA Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza 657.834,84

Por Carolina Valadares

Fonte: Agência Saúde