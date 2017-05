PF prende duas mulheres com maconha no aeroporto de Santarém

Maconha foi encontrada em duas malas.

Duas mulheres foram detidas por policiais federais no aeroporto Maestro Wilson Fonseca, na noite de terça-feira, 09, e junto com elas os policiais encontraram duas malas contendo cerca de 24 quilos de maconha tipo skunk.

Elas disseram que residem no Rio de Janeiro e vieram até Manaus para pegar as malas que seriam levadas até São Paulo. A dupla afirmou que não sabia que havia droga no interior das malas. Elas foram detidas e levadas para a Delegacia de Polícia Federal de Santarém onde foram autuadas em flagrante delito por tráfico ilícito de entorpecentes.

Fonte: RG 15/O Impacto e Assessoria de Imprensa/Polícia Federal de Santarém