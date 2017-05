Prefeitura de Juruti consegue Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos junto à União

Prefeito Henrique Costa diz que Município está apto a firmar convênios e contratos.

O Prefeito de Juruti, Henrique Costa, se reuniu na tarde de terça-feira (09) com o seu secretariado para informar que o Governo Municipal recebeu do Mistério da Fazenda/Secretaria da Receita Federal do Brasil/Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União.

De acordo com Henrique Costa, isso representa um grande avanço para o atual governo, que está iniciando o seu quinto mês de administração. A Prefeitura fez o recolhimento das parcelas que estavam pendentes com relação ao INSS e o parcelamento em 120 meses. “O município tem um débito, confessou essa dívida, fez o parcelamento e tem de pagar regularmente as parcelas, todos os meses. Com isso a Receita Federal emitiu uma certidão que nos dá a possibilidade para firmar convênios e contratos”, disse ele.

Isso também representa a retomada do asfaltamento cujas obras estavam paralisadas desde o ano passado. “Ao vencer a última certidão e com os problemas financeiros enfrentados pelo município, a Caixa Econômica suspendeu o pagamento da obra, paralisando o serviço. Agora, a empresa vai retomar o asfaltamento porque a CEF está em condições de fazer o repasse do recurso para o pagamento do serviço, conforme a execução da obra, de acordo com o contrato firmado entre a Prefeitura e a Empresa”, acrescentou o prefeito de Juruti.

O prefeito agradeceu o empenho de todos que integram o atual governo e ao senhor Joaquim Pereira – que por meio de uma consultoria conduziu as negociações junto à Receita Federal do Brasil – garantindo a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da União.

PREFEITURA PROMOVE PALESTRA SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS

No dia 6 de maio, ocorreu na Escola Municipal “Vereador Raimundo de Sousa Coelho”, uma palestra para membros da COOPSERVICE, cooperativa que trabalha com reciclagem, sobre o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Juruti. Uma realização da Prefeitura de Juruti, em parceria com o Instituto Juruti Sustentável (IJUS).

A palestra foi conduzida por Elber Diniz, gerente de Projeto do IJUS (Instituto Juruti Sustentável), com o objetivo de passar informações em relação a empreendedorismo, atendimento ao cliente e Marketing pessoal dos produtos. Segundo ele, o envolvimento foi muito importante. “Conseguimos repassar as informações, foi uma atividade participativa e com certeza vai servir para modificação, ampliação da visão enquanto cooperados”, disse o gerente.

Claudionor Caetano, sócio fundador e articulador da Cooperativa, ficou satisfeito: “foram muito boas as atividades, foi uma atitude maravilhosa do IJUS, queremos agradecer a Prefeitura de Juruti pelo apoio que nos tem dados, e se Deus quiser vamos caminhar daqui pra frente junto com parceria”.

Fonte: RG 15/O Impacto e CCOM/PMJ