Atendendo o requerimento 535/2017, de autoria do vereador Alaércio DrogaMil, líder do PRP na Casa de Leis, a Prefeitura Municipal de Santarém, através da Secretaria de Infraestrutura, começou a recuperação asfáltica da Avenida Quixadá, no bairro Esperança.

A via solicitada atende vários bairros populosos da zona urbana de Santarém, como Esperança, Aeroporto Velho entre outros.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo