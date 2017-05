Suspeito de matar e enterrar mulher no bairro Ipanema é preso

Uma operação integrada entre a polícia civil e polícia militar conseguiu prender na manhã desta quarta-feira (10), no bairro Nova Republica, o acusado de matar a jovem Josiane Batista de Oliveira, 25 anos.

Cleonildo Silva Viana, 29 anos, é presidiário do Complexo Penitenciário de Cucurunã, e estava em liberdade desde o dia 3 de maio, sob um alvará de soltura.

ENTENDA O CASO:

Corpo encontrado enterrado no bairro Ipanema é identificado

No Centro de Perícias Científicas (CPC)Renato Chaves, familiares reconheceram o corpo como sendo de Josiane Batista de Oliveira, de 25 anos.

Na tarde de terça-feira(9), populares acionaram a polícia devido terem localizado um corpo em terreno baldio na Rua Caranã, bairro Ipanema, em Santarém. O cadáver estava coberto com areia de construção. Logo foi determinado que se tratava de uma mulher, pois as unhas estavam pintadas.

Uma família que reside próximo ao local, relatou a polícia que uma jovem estava desaparecida de casa há cerca de 4 dias. Diante da informação, e confirmação posterior pelo CPC, a Divisão de Homicídios ao comando do Delegado Germano do Vale, iniciou as investigações e já identificou o principal suspeito de ter cometido o bárbaro crime. O acusado é ex-detento de Cucurunã, e possui passagem na polícia por homicídio e roubo.

