Agências da Celpa abrirão neste sábado (13) para negociação

Nesta ação, a empresa oferecerá oportunidades especiais e com mais flexibilidade em comemoração ao Dia das Mães

Na véspera do Dia das Mães, a Celpa estará com as agências de atendimento em pleno funcionamento, no horário de 8 às 14h, possibilitando ao cliente condições especiais pera negociações em geral. A empresa informa que fará desconto de juros, multa, correção e ainda possibilitará as melhores formas de pagamento. A iniciativa também surge para que os consumidores possam aproveitar o saque das contas inativas do FGTS e regularizar sua situação junto a distribuidora de energia.

Conforme explica o executivo da área de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Gilliard Vaz, a abertura das agências no sábado, dia 13, tornará as negociações mais flexíveis aos clientes que muitas vezes não tem tempo de ir a uma agencia durante a semana. E reforça: “a Celpa é uma empresa que se preocupa em oferecer condições para que o cliente possa regularizar seu fornecimento, e, acima de tudo, garantir que seu orçamento familiar seja sustentável, sem prejuízos financeiros. Durante este sábado, estaremos com nossas portas abertas e dispostos a, além de negociar, esclarecer todas as dúvidas que o cliente possa ter e realizar troca de titularidade, cadastro na tarifa Social de Energia Elétrica, pedido de ligação nova, entre outros”, incentiva o Executivo.

De acordo com especialistas em finanças, é importante que as pessoas possam negociar suas dívidas em parcelas que não prejudiquem o orçamento familiar. E uma das orientações é ter cautela na aplicação de recursos e priorizar as dívidas. Possibilitando a população reativar créditos na praça, limpar o nome junto aos órgãos de restrição como SPC/SERASA e regularizar o fornecimento de energia elétrica.

A ação é voltada para clientes residenciais e comerciais, sendo os mecanismos fáceis e rápidos. Basta o procurar uma das agências e verificar as melhores alternativas para pagamento de parcelas de acordo com as possibilidades financeiras, ou simplesmente esclarecer dúvidas.

Confira as agências que estarão abertas neste sábado (13), de 8h às 14h:

BELÉM – agências de Nazaré, Pedreira, Icoaraci e Parque Shopping.

ANANINDEUA – agências da BR e Cidade Nova.

E mais as agências de Abaetetuba, Marituba, Marabá, Parauapebas, Santarém, Itaituba, Castanhal, Bragança, Paragominas, Altamira, Tucuruí e Capanema.

Fonte: RG 15/O Impacto e Núbya Pereira