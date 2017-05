Bocão Ed. 1145

SONEGAÇÃO E AGIOTAGEM

Um grande esquema de agiotagem e sonegação de imposto está sendo investigado pela Justiça. O caso envolve duas pessoas bem relacionadas em Santarém (advogado e empresário), que se uniram e compram imóveis por preços pequenos e depois vendem esses mesmos imóveis com valores exorbitantes. O crime cometido é que ao comprarem esses imóveis, essas pessoas não passam para seus nomes e depois vendem para outros, deixando de pagar impostos para a Prefeitura e para a Receita Federal. O lucro dessas pessoas é total.

SONEGAÇÃO E AGIOTAGEM 2

O referido crime foi denunciado na Justiça, que já chamou os acusados nesse crime para prestarem depoimento esta semana. Os dois acusados arrumaram uma forma de não comparecer na audiência alegando estarem doentes e apresentaram atestados médicos. A audiência foi remarcada para outra data. Mas o caso é sério e a Justiça está de olho nesses sonegadores.

SONEGAÇÃO E AGIOTAGEM 3

Outro crime que essas duas pessoas estão sendo acusadas é de agiotagem, quando emprestam grandes quantias em dinheiro e cobram juros exorbitantes. Também foram denunciados e vão ter de se explicar perante a Justiça. O certo é que os dias de “benesses” dessa dupla estão pra chegar ao fim.

IRREGULARIDADE EM PRAINHA

O Procurador nomeado pelo prefeito Davi Xavier de Prainha, Dr. Adilson Corrêa da Silva, OAB/PA n°17.601, é assessor do Juiz do Município de Chaves, ou seja, está advogando para a Prefeitura de Prainha, coisa que é impedido, pois tem portaria nomeando-o como assessor do Juiz de Chaves, portaria 375/2016-GP. Para quem fala em moralidade e transparência, Davi Xavier iniciou muito mal seu mandato como Prefeito. Dr. Adilson Corrêa da Silva é irmão do Pastor Aderaldo, que foi candidato a Vereador na coligação do prefeito Davi Xavier, e também foi nomeado pelo Prefeito como chefe do setor de tributos do município de Prainha. E ainda tem mais: o sobrinho é Secretário de Saúde e a irmã é coordenadora da casa de apoio em Santarém.

IRREGULARIDADE EM PRAINHA 2

Um leitor da coluna registrou dois momentos inadequados praticados por quem deveria fazer cumprir a lei, no município de Prainha. O vereador Demétrio, que sempre primou pela honestidade, foi flagrado na garupa de uma moto carregando um quelônio (tracajá), infringindo a Lei Ambiental. Em outro momento, um caminhão (contratado pela Prefeitura) foi flagrado transportando alunos para as escolas na comunidade Boa Vista do Cuçari, infringindo o Código de Trânsito. Os dois casos são graves e o Ministério Público deve entrar em ação.

POLUIÇÃO SONORA

A poluição sonora na orla de Santarém está incontrolável. A orla é um dos locais mais movimentados durante a noite em Santarém e o som alto tem causado transtornos para moradores das imediações e aos turistas. Segundo denúncia à coluna, no local é comum, durante as madrugadas, pessoas consumirem bebidas alcoólicas e utilizarem sons automotivos em volumes fora dos padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Os moradores apontam outros prejuízos além da perturbação pública. Eles dizem que as pessoas que ingerem bebida alcoólica utilizam o trecho do Belo Centro para fazer necessidades fisiológicas. Ao amanhecer, lojistas precisam lavar as calçadas para minimizar o mau cheiro.

POLUIÇÃO SONORA 2

De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em muitos casos não há como aplicar punições aos donos dos sons automotivos porque eles diminuem o volume dos equipamentos quando fiscais ou policiais militares se aproximam – o que não descaracteriza o flagrante. O abuso é tão grande, que em muitas ocasiões as pessoas, além de bebida alcoólica consomem outros tipos drogas, como maconha e cocaína, no local. Quando essas pessoas ficam “doidonas” fazem sexo por lá mesmo. Sou a favor da Guarda Municipal Armada para proteger esses locais públicos e punir quem infringir a Lei.

DESCASO DO ESTADO

O descaso do governador Simão Jatene com Santarém e outros municípios da região oeste do Pará é visto a olho nu e isso acontece há muito tempo. Desde que Jatene foi derrotado nas últimas eleições aqui na região. São obras inacabadas, recursos da saúde que não são repassados e outros segmentos esquecidos e abandonados. O mais recente está ligado à educação. Cerca de nove escolas da rede estadual de ensino do município de Santarém estão sem merendeiras. Em uma fiscalização do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) realizada em 17 escolas foi constatado que há alimentos estocados na dispensa, mas não tem quem os prepare. As escolas estão sem merendeiras para a função.

DESCASO DO ESTADO 2

A escola Almirante Soares Dutra está sem merendeira desde novembro do ano passado, sendo que a cozinha está fechada. Até o momento ninguém foi contratado para a vaga. As aulas seguem normalmente e o jeito é os alunos trazerem a merenda de casa. A diretora da escola conta que a demanda é muito grande, sem contar que a cozinha está repleta de mantimentos. A escola tem contado com a ajuda de duas ex-funcionárias no preparo da comida. Na escola Júlia Passarinho, há muito tempo não tem merendeira e a solução encontrada foi a divisão do trabalho. O serviço é feito pelas serventes que se revezam entre a limpeza da escola e o preparo da merenda. O coordenador da 5ª URE em Santarém, Naldo Almeida, ao ser questionado pela coluna, disse que a situação é preocupante. Naldo falou que está unindo forças junto ao Ministério Público para sensibilizar a Seduc, pois não há previsão de concurso para serventes, merendeiras e vigilantes. Esse Jatene não está nem aí para Santarém e região.

FURTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL

A coluna tem recebido muitas denúncias em relação a pessoas inescrupulosas, que atuam dentro do Hospital Municipal de Santarém. Elas fingem que estão acompanhando pacientes, e solicitam emprestado o celular de pacientes ou acompanhantes, dizendo que é uma questão de vida ou morte. Depois que estão com celular na mão desaparecem.

FURTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL 2

As vítimas destes desalmados ficam revoltadas, pois quando solicitam da direção do hospital, as imagens das câmeras, não obtêm retorno. A reclamação é grande, pois as vítimas não contam com o apoio da direção. Revelam que existe a maior burocracia para entrar no hospital, no entanto, essas pessoas que praticam o furto, parecem conhecer meios de romper essas barreiras impostas às pessoas normais.

FURTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL 3

Outros objetos também são levados pelos larápios. Teve ocasião, em que um senhor de idade, que estava acompanhando sua esposa, deixou por um instante, a cadeira que levou de sua residência para o hospital. A paciente estava dormindo, quando voltou o objeto já não estava lá. O seu esposo procurou pelos corredores e salas, mas infelizmente foi em vão. Conclusão, teve que passar a noite inteira em pé, pois a unidade de saúde não disponibiliza sequer uma cadeira para os acompanhantes.

FURTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL 4

A coluna orienta àquelas pessoas que foram vítimas, que procurem a Delegacia de Polícia, e façam o Boletim de Ocorrência. Peçam para o Delegado solicitar por ofício, as imagens das câmeras de monitoramento do PSM e HMS, para que esses malandros possam ser identificados e presos.