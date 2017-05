Coluna Impacto Ed. 1145

SEMSA DE ALENQUER

O jovem e competente Humberto Cioffi Neto (foto) foi nomeado pelo prefeito Juraci, como novo titular da Secretaria Municipal de Saúde de Alenquer. Humberto Cioffi é servidor concursado da Prefeitura e conhece muito bem a área onde vai atuar. Com certeza, a população alenquerense estará bem servida na área de saúde.

TARIFA DE ÔNIBUS

Prefeito Nélio Aguiar assinou e publicou na terça-feira, dia 09, o Decreto municipal 536/2017 que reajusta a tarifa dos coletivos urbanos do município de Santarém. A nova tarifa passa a vigorar a partir da zero hora do próximo dia 17 de maio e será de R$ 2,70. O Passe Estudantil (antiga meia) será de R$ 0,90. O Decreto determina, também, que as empresas do setor de transporte coletivo do Município façam um recadastro junto à Secretaria de Trânsito e Mobilidade (SMT). Uma lista de documentos deve ser apresentada ao órgão até o próximo dia 30 de junho. O Decreto cria uma comissão formada por dois secretários municipais e um procurador jurídico municipal que avaliará a documentação entregue pelas empresas. As empresas que não apresentarem a documentação ou não estiverem de acordo com o exigido perderão o direito de executar o serviço público.

LEI DA ‘DESBUROCRATIZAÇÃO’

Em contato com a coluna, o vereador Valdir Matias Jr. (PV) destacou o projeto de autoria do Executivo, que trata da desburocratização e contempla empreendedores do Município. Mathias cobrou a imediata votação da matéria pelo plenário da Câmara para que a Lei passe a vigorar e ampliar os incentivos aos empresários santarenos, que precisam de apoio. A lei é voltada para quem quer empreender, gerar emprego e renda para o Município, mas que necessitam de incentivos, como a unificação de serviços e procedimentos sem embaraços, facilitando a vida dos empreendedores locais.

AGRICULTURA E PECUÁRIA

A “I Semana da Agricultura e Pecuária na Amazônia: culturas de interesse” tem como objetivo apresentar e discutir temas atuais relacionados à produção agrícola e pecuária, tanto da agricultura familiar ou de escala industrial, bem como a pecuária e seus desafios da criação de animais em áreas rodeadas por Unidades de Conservação, além da criação de animais silvestres e organismos aquáticos de interesse de pequenos e grandes produtores. O evento ocorrerá nos dias 19 a 23 de junho e o público será composto de estudantes, profissionais das áreas, produtores rurais, demais pesquisadores e interessados no assunto. O local será o auditório da Unidade Amazônia – Ufopa, Av. Mendonça Furtado, Bairro Fátima.

EVENTOS ESPORTIVOS

Vereador Sílvio Amorim, em contato com a coluna, parabenizou a organização da Copa Unisport de Vôlei que contou com a participação de seleções de cinco municípios: Alenquer, Monte Alegre, Santarém, Óbidos e Oriximiná, em que o selecionado santareno teria sido campeão. Também parabenizou a comissão esportiva do Uruará pela realização da 16ª edição do Torneio do Trabalhador, que segundo o Vereador, transcorreu sem qualquer diligência policial ou de outra natureza.

COMUNICADO

Solicitamos que Domingas Monteiro, moradora do Beco São Benedito, bairro Diamantino, Santarém-Pará, compareça ao seu local de trabalho para resolver problemas de seu interesse.

CELPA ABRIRÁ NO SÁBADO

Neste sábado (13), véspera do Dia das Mães, a Celpa estará com as agências de atendimento em pleno funcionamento, no horário de 8 às 14h, possibilitando ao cliente condições especiais para negociações em geral. A empresa informa que fará desconto de juros, multa, correção e ainda possibilitará as melhores formas de pagamento. A iniciativa também surge para que os consumidores possam aproveitar o saque das contas inativas do FGTS e regularizar sua situação junto à distribuidora de energia.

ESTADO NÃO REPASSA RECURSOS

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Santarém, preocupada com a falta de materiais no Hospital Municipal de Santarém, decidiu articular uma viagem de uma comitiva a Belém, para reaver o repasse dos recursos estaduais para a área da saúde do Município, que não estariam sendo cumpridos pelo Governo do Estado. A Comissão só está esperando um levantamento que está sendo feito pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), no qual deve conter os detalhes desse déficit do Estado junto ao Município.

BOA AÇÃO

Um grupo de pessoas ligadas à música (samba de raiz e chorinho) está organizando uma apresentação no Asilo São Vicente de Paula, no dia 16 de junho. O objetivo é angariar alimentos que serão doados para o próprio Asilo. O evento está sendo idealizado pelo cavaquinhista Ângelo Miranda. O grupo “A Fina Flor do Samba” já confirmou presença.

RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA

Atendendo o requerimento 535/2017, de autoria do vereador Alaércio DrogaMil, líder do PRP na Casa de Leis, a Prefeitura de Santarém, através da Secretaria de Infraestrutura, começou a recuperação asfáltica da Avenida Quixadá, no bairro Esperança. A via solicitada atende vários bairros populosos da zona urbana de Santarém, como Esperança, Aeroporto Velho entre outros.

RETOQUES

A Coluna parabeniza o amigo e colega de redação José Colares (foto), que trocou de idade ontem, quinta-feira (11) e festejou a data na intimidade, ao lado da esposa Suellen e demais familiares. * Produtores de aves de Santarém, Belterra e Mojuí dos Campos participaram na quarta-feira (10), no auditório do Ciam, das ações do Projeto Licenciamento Ambiental Itinerante. A iniciativa é da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma). * A Prefeitura de Santarém, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e do Centro Pop da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), está realizando durante o mês de Maio, ações alusivas ao Dia das Mães. O objetivo é integrar as famílias assistidas pelos programas através da valorização e promoção da autoestima e do lazer. * Câmara Municipal de Santarém realiza sessão especial nesta sexta-feira (12), às 09 horas, para homenagear às enfermeiras(os) e técnicas(os) de enfermagem, que se destacaram nas áreas de saúde pública, assistência hospitalar, ensino e pesquisa, no ano de 2016. Os homenageados receberão a comenda Anna Nery. * A Prefeitura de Santarém, por meio da Semap, Seminfra e SMT, devido às fortes chuvas, alterou de quinta-feira (11), para a segunda-feira (15), a partir das 9h, a primeira ação de reorganização da Feira da Cohab. * A coluna parabeniza todas as mães santarenas e da região, pela passagem do seu dia, neste domingo, 14 de maio.