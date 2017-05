Deputado cobra o retorno de algumas rotas aéreas para Itaituba:

O deputado estadual Hilton Aguiar esteve reunido na Secretaria de Turismo (SETUR), com o Secretário de Turismo, Adenauer Góes e o diretor comercial da MAP Linhas Aéreas, Décio Assis e com Valdo Gaspar.

Na pauta, foi discutido o retorno de algumas rotas áreas para Itaituba. O secretário de Turismo falou um pouco sobre o cenário da aviação brasileira e regional, afirmou que houve um pedido da SETUR, via Governo do Estado, para que as demandas aéreas da região sejam atendidas. Adenauer Góes também destacou a importância do novo programa do governo “Voe Pará”, que consiste em estímulos às empresas através de uma política de incentivo à aviação regional. “A intenção é manter as linhas existentes e criar 13 novas linhas aéreas para o interior, algumas para as cidades que já possuem voo, como é o caso de Marabá, e outras para as cidades que não dispõem deste tipo de transporte, como é o caso de Soure e Breves, no Marajó”, informou.

O diretor da MAP, Décio Assis, destacou a importância da região de Itaituba, como uma rota prioritária. Na oportunidade, o diretor apresentou duas novas rotas que irão ser operadas a partir do dia 05 de Junho, com dois vôos semanais. São eles: Manaus/Itaituba/Alta Floresta/Sorriso e Belém/Altamira/Itaituba/Alta Floresta/Sorriso. Sobre a rota Itaituba/Santarém, a previsão de retorno é em Outubro.

“Nós pedimos uma atenção especial para o incentivo do Turismo na Região e que a MAP também inclua o município de Novo Progresso nas rotas aéreas e, assim, atenda os distritos e municípios arredores. O diretor Décio Assis reafirmou o interesse de investir na ampliação da malha aérea, contemplando Novo Progresso e a região”, disse Hilton Aguiar.

“Ao final da reunião, tivemos a oportunidade de conversar brevemente com alguns empresários do setor turístico do Estado, para apresentar o nosso município de Itaituba como um destino rico, importante e com estrutura para receber grandes investimentos dos setores privados”, finalizou Hilton Aguiar.

