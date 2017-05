NEWS – ATUALIDADES Ed. 1145

REDAÇÃO DE ADVOGADO!!!!!

Um professor perguntou a um dos seus alunos do curso de Direito: – Se você quiser dar a Epaminondas uma laranja, o que deverá dizer? O estudante respondeu: – Aqui está, Epaminondas, uma laranja para você. O professor gritou, furioso: – Não ! Não ! Pense como um Profissional do Direito ! O estudante respondeu: – Ok, então eu diria: Eu, por meio desta dou e concedo a você, Epaminondas de tal, CPF e RG nºs., e somente a você, a propriedade plena e exclusiva, inclusive benefícios futuros, direitos, reivindicações e outras vindicações, títulos, obrigações e vantagens no que concerne à fruta denominada laranja em questão, juntamente com sua casca, sumo, polpa e sementes transferindo-lhe todos os direitos e vantagens necessários para espremer, morder, cortar,congelar, triturar, descascar com a utilização de quaisquer objetos e de outra forma comer, tomar ou de qualquer forma ingerir a referida laranja, ou cedê-la com ou sem casca, sumo, polpa ou sementes, e qualquer decisão contrária, passada ou futura, em qualquer petição, ou petições, ou em instrumentos de qualquer natureza ou tipo, fica assim sem nenhum efeito no mundo cítrico e jurídico, valendo este ato entre as partes, seus herdeiros e sucessores, em caráter irrevogável e irretratável, declarando Paulo que o aceita em todos os seus termos e conhece perfeitamente o sabor da laranja, não se aplicando ao caso o disposto no Código do Consumidor. E o professor então comenta: – Melhorou bastante, mas não seja tão sucinto.

DIFERENÇAS ENTRE HOMENS E MULHERES :

APELIDOS : Se Adriana, Cristiane, Débora e Luciana vão almoçar juntas, elas chamarão umas às outras de Dri, Cris, Dé e Lu. Se Leandro, Carlos, Roberto e João saem juntos, eles afetuosamente se referirão uns aos outros como Gordinho, Cabeção, Godzilla e Peidorréia. COMENDO FORA – Quando a conta chega, Paulo, Carlos, Roberto e João jogam na mesa R$20,00 cada um, mesmo sendo a conta apenas R$ 32,50. Nenhum deles terá trocado e nenhum vai ao menos admitir que quer troco. Quando as garotas recebem sua conta, aparecem as calculadoras de bolso e a procura pelas moedinhas exatas dentro da bolsa. FILMES : A idéia que uma mulher faz de um bom filme é aquele em que uma só pessoa morre bem devagarinho, de preferência por amor. Um homem considera um bom filme aquele em que muita gente morre bem depressa, se possível com balas de metralhadora ou em grandes explosões. CASAMENTO: Uma mulher costuma não se lembrar por que se casou com seu primeiro marido. Um homem costuma não fazer idéia de por que sua terceira mulher se divorciou dele. BANHEIROS: Um homem tem seis itens em seu banheiro: escova de dentes, pente, espuma de barbear, barbeador, sabonete e uma toalha de hotel. A quantidade média de itens em um banheiro tipicamente feminino é 756. Um homem não consegue identificar a maioria deles. MUDANÇAS: Uma mulher casa-se com um homem esperando que ele mude, mas ele não muda. Um homem casa-se com uma mulher esperando que ela não mude, mas ela muda. DIVIDINDO: Uma mulher dividirá seus pensamentos e sentimentos mais profundos com um completo estranho que lhe dê atenção. Um homem dividirá seus pensamentos e sentimentos mais profundos apenas quando questionado por um advogado artimanhoso, sob juramento e mesmo assim apenas quando isso puder diminuir a sua sentença

TÁ CANSADO, TÁ!!!

Se você é uma das pessoas que a tempos se sente cansada ou com fraquezas, é bom se lembrar das anotações do escritor britânico Bernard Shaw, que dizem: O ano tem 365 dias de 24 horas, das quais 12 estão dedicadas ao descanso e para dormir e somam um total de 182 dias, portanto só lhe restam 183 dias úteis, menos 52 domingos, restam 131 dias, menos 52 sábados, ficam um total de 79 dias de trabalho, mas três horas são dedicadas para comer, que somam um total de 34 dias, o que quer dizer que restam 34 dias dedicados ao trabalho.mas como você goza de 30 dias de férias só lhe restam 4 dias para trabalhar, menos aproximadamente 3 dias de atestado que você utiliza por estar enfermo ou por assuntos pessoais, só lhe queda 1 dia para trabalhar, mas este dia precisamente é o dia do Trabalho (1° de Maio) que é feriado, portanto não se trabalha. Então … De quê você se sente cansado?

EXPECTATIVAS!!!

O açougueiro estava em sua loja e ficou surpreso quando um cachorro entrou. Ele espantou o cachorro, mas logo o cãozinho voltou. Novamente ele tentou espanta-lo foi quando viu que o animal trazia um bilhete na boca. Pegou o bilhete e leu: “Pode me mandar 12 salsichas e uma perna de carneiro, por favor”… Ele olhou e viu que dentro da boca do cachorro havia uma nota de 50 reais. Então ele pegou o dinheiro, separou as salsichas e a perna de carneiro, colocou numa embalagem plástica, junto com o troco, e pôs na boca do cachorro. O açougueiro ficou impressionado e como já era mesmo hora de fechar o açougue, ele decidiu seguir o animal. O cachorro desceu a rua quando chegou ao cruzamento, deixou a bolsa no chão pulou e apertou o botão para fechar o sinal. Esperou pacientemente com o saco na boca até que o sinal fechasse e ele pudesse atravessar a rua. O açougueiro e o cão foram caminhando pela rua, até que o cão parou em uma casa e pôs as compras na calçada. Então ele voltou um pouco, correu e se atirou contra a porta. Tornou a fazer isso. Ninguém respondeu na casa. Então, o cachorro circundou a casa, pulou um muro baixo, foi até a janela, e começou a bater com a cabeça no vidro várias vezes. Depois disso, caminhou de volta para a porta. Foi quando um cara enorme abriu a porta e começou a bater no cachorro. O açougueiro correu até o homem e o impediu dizendo: “Por Deus do céu homem, o que você está fazendo? O seu cachorro é um gênio!” O homem respondeu: “Um gênio? Esta já é a segunda vez esta semana que este cachorro estúpido ESQUECE a chave!!!” Moral da História: “Você pode continuar excedendo as expectativas, mas aos olhos de algumas pessoas, você estará sempre abaixo do esperado…..”

PRESTE SEMPRE ATENÇÃO !

Pra quem trabalha com o público (mercadorias ou serviços), Pratique os atos de ESCUTAR e PENSAR. Esta é uma história que está circulando entre os principais especialistas Norte americanos em atendimento ao cliente. Parece loucura, mas não é. Ela começa quando o gerente da divisão de carros Pontiac”, da General Motors dos EUA, recebe uma curiosa carta de reclamação de um cliente. Eis o que este cliente escreveu: “Esta é a segunda vez que mando uma carta para vocês e não os culpo por não me responder. Eu posso parecer louco, mas o fato é que nós temos uma tradição em nossa famí¬lia, que é a de tomar sorvete depois do jantar. Repetimos este hábito todas as noites, variando apenas o tipo de sorvete, e eu sou o encarregado de ir comprá-lo. Recentemente, comprei um novo Pontiac, e desde então minhas idas à sorveteria se transformaram num problema. Sempre que eu compro sorvete de baunilha, quando volto da sorveteria para casa, o carro não funciona. Se comprar qualquer outro tipo de sorvete, o carro funciona normalmente. Os senhores devem achar que eu estou realmente louco, mas não importa o quão tola possa parecer a minha reclamação, o fato é que estou muito irritado com o meu Pontiac modelo 99.” A carta gerou tantas piadas do pessoal da Pontiac que o presidente da empresa acabou recebendo uma cópia da reclamação. Ele resolveu levar o assunto a sério e mandou um engenheiro conversar com o autor da carta. O funcionário e o reclamante, um senhor bem sucedido na vida e dono de vários carros, foram juntos à sorveteria no fatí¬dico Pontiac. O engenheiro sugeriu sabor baunilha, para testar a reclamação, e o carro efetivamente não funcionou. O funcionário da General Motors voltou nos dias seguintes, à mesma hora, fez o mesmo trajeto, no mesmo carro, e não variou o sabor do sorvete. Mais uma vez, o carro não pegava na volta, quando o sabor escolhido era baunilha.O problema acabou virando uma obsessão para o engenheiro, que passou a fazer experiências diárias anotando todos os detalhes possí¬veis e, depois de 2 semanas, chegou à primeira grande descoberta. Quando escolhia baunilha, o comprador gastava menos tempo. É que este tipo de sorvete estava bem na frente. Examinando o carro, o engenheiro fez nova descoberta: Como o tempo de compra era muito mais reduzido no caso da baunilha, em comparação com o tempo dos outros sabores, o motor não chegava a esfriar. Com isso os vapores de combustí¬vel não se dissipavam, impedindo que a nova partida fosse instantânea. A partir desse episódio, a Pontiac mudou o sistema de alimentação de combusti¬vel em todos os modelos a partir da linha 99. Mais do que isso, o autor da reclamação ganhou um carro novo, além da reforma do carro que não pegava com o sorvete de baunilha. A General Motors distribuiu também um memorando interno, exigindo que seus funcionários levem a sério as reclamações mais estapafúrdias. Diz a carta da GM SOCIESC – Capacitação Empresarial: “ Por mais ridí¬cula que possa ser a reclamação, ela sempre deve ser levada em consideração, pois pode ser que uma grande inovação esteja por trás de um sorvete de baunilha.”

AS 10 COISAS QUE DEUS NÃO VAI TE PERGUNTAR!!!

1 – Deus não vai te perguntar que tipos de carros você teve; Ele vai te perguntar quantas pessoas sem transporte levaste no teu carro. 2 – Deus não vai te perguntar qual era o tamanho da sua casa; Ele vai te perguntar quantas pessoas recebeste em tua casa. 3 – Deus não vai te perguntar quantas roupas tinhas no teu guarda roupa.Ele vai te perguntar quantas pessoas ajudaste a vestir. 4 – Deus não vai te perguntar quão alto era o teu salário; Ele vai te perguntar até que ponto comprometeste o teu caráter para obter este alto salário. 5 – Deus não vai te perguntar qual era o tua posição onde trabalhavas; Ele vai te perguntar se conseguiste- a através das tuas capacidades. 6 – Deus não vai te perguntar quantos amigos tu tinhas; Ele vai te perguntar se foste amigo verdadeiro de quantas pessoas. 7 – Deus não vai te perguntar em que vizinhança vivias; Ele vai te perguntar como é que tratavas os teus vizinhos. 8 – Deus não vai te perguntar acerca da cor da tua pele; Ele vai te perguntar acerca do teu caráter. 9 – Deus não vai te perguntar porque levaste tanto tempo para alcançar a salvação; Ele com todo o seu amor e misericórdia te levará para as mansões do paraíso e não para as portas do inferno. 10 – Deus não vai te perguntar para quantas pessoas enviaste este e-mail; Ele vai te perguntar porque tiveste tanta vergonha de passar este recado para os seus amigos. Em momentos felizes, Louve a Deus. Nos difíceis, procure Deus. Nos momentos de paz, adore a Deus. E nos de dor, confie em Deus.