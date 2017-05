Novo Portal Ed. 1145

ENDEUSANDO LULA

Os petistas de carteirinhas, muitos deles pagos para agirem assim, foram a Curitiba, para apoiar o multiprocessado Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele foi depor na Justiça Federal. É uma vergonha o que se passa nesse País, aonde um réu é bajulado por seus companheiros de crimes como se fosse um herói. Infelizmente o Brasil não passa de um País de terceiro mundo.

PROPOSTA REVIRAVOLTA ELEITORAL

O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mandou instalar, na tarde de quinta-feira (04/05), uma Comissão Especial para analisar Proposta de Emenda Constitucional, apresentada pelo deputado Marcelo Castro (PMDB-PI), que estabelece a simultaneidade nas eleições para todos os cargos majoritários. A decisão abre caminho para a anulação das eleições presidenciais de 2018, e a disputa poderia ocorrer apenas em 2020, quando haverá eleição para as prefeituras. Entre as mudanças estabelecidas pela proposta estão: o fim à reeleição majoritária; a simultaneidade das eleições; a duração de cinco anos dos mandatos para os cargos eletivos, nos níveis Federal, Estadual e Municipal, nos Poderes Executivo e Legislativo e o aumento para dez anos do tempo do mandato de senadores, para garantir a coincidência das eleições.

GANHANDO PONTO: A Deputada Federal Elcione Barbalho (PMDB) e os deputados federais Francisco Chapadinha (PSD), representante do município de Santarém e Beto Salame (PP), de Marabá, participaram de uma reunião com o superintendente da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Ricardo Catanant, para debater a implementação de novos voos para os municípios do Pará. Elcione Barbalho fez uma exposição sobre as dificuldades enfrentadas pela população paraense e lembrou que a região Norte tem peculiaridades que dificultam a oferta de transporte, sobretudo por possuir menor densidade de atividades econômicas, se comparada a outras regiões. As poucas opções de voos regionais para os municípios do Pará prejudicam o desenvolvimento da economia local, sobretudo quando se trata de um Estado de dimensões continentais. Além das poucas opções, a população também sofre com as altas tarifas cobradas pelas empresas aéreas. Uma viagem de Belém para Marabá, por exemplo, custa alto preço. A tudo, acrescente-se também, que as empresas de grande porte cobram valores exorbitantes pelas passagens de qualquer capital do País para Santarém ou vice-versa, chegando a serem mais caras do que qualquer preço de passagem de voos internacionais. E o pior, as mais velhas aeronaves são as escaladas para os voos na Região Norte.

PERDENDO PONTO: A falta de estrutura na Polícia Militar no Estado do Pará, especialmente a relacionada às viaturas utilizadas pelos policiais. Na manhã do dia 04/05, uma inspeção foi realizada no 24° BPM, localizado no Conjunto Maguari, na capital do Estado.Na referida visita de inspeção realizada pela Promotoria de Justiça Militar do Ministério Público do Estado, em Batalhões da Polícia Militar (BPM), o Promotor de Justiça Armando Brasil apontou que a situação constatada até então é séria. No 24° BPM, dentre os problemas encontrados, a maioria está relacionada à falta de estrutura: “Sete viaturas estão com problema de manutenção e, por isso, estão fora de policiamento”, disse o Promotor. Cada viatura a menos nas ruas significa mais risco para a população. Se na capital a situação é de extrema gravidade, como diz o Promotor, imagine em Santarém aonde a PM tem a incumbência do policiamento em vários bairros com um contingente bem menor do que o de Belém e com viaturas mínimas o que se agrava com o racionamento de gasolina. A coisa está feia!

PONTUANDO:# Santarém é fábrica de bandidos – É impossível não contabilizar assaltos e furtos todos os dias em Santarém. Se o leitor fizer uma reflexão vai concluir que de uns três anos para cá, Santarém ficou tão perigosa quanto qualquer outra cidade de outros centros. Entra comando e sai comando da PM, mas mesmo assim a criminalidade continua em progressão. Nos fins de semana, então, a coisa piora, com homicídios, assaltos, tráfico de drogas e tudo mais. Salve-se quem puder! # Guarda Municipal – Diante de um quadro de criminalidade tão avassalador em Santarém, não posso entender como o meu amigo e atuante vereador Silvio Neto, ainda tem argumentos para dizer que não adiante uma Guarda Municipal armada no Município. São tantos os argumentos contrários a ele, que basta enumerar alguns: guarda armada imprime respeito, devendo, no entanto, ser bem treinada; a legislação permite, levando em conta a densidade demográfica do Município; sem arma qualquer manifestação de ação de um guarda, só vai o fazer exercitar as pernas para correr dos bandidos armados; transferir maiores responsabilidades para as Polícias Civil e Militar é desconhecer as deficiências e a falta de estrutura dessas Polícias, principalmente com um Governo que não está preocupado com o bem estar do povo de Santarém. Conclusão: ou a Guarda trabalhará armada ou é melhor não institui-la. Com a palavra o Prefeito! # Promessas de politiqueiro aproveitador – Que algumas verbas incluídas no orçamento virão para Santarém não tenho muitas dúvidas, até porque, tem deputado compromissado com o povo nesse aspecto, como é o caso do Chico Chapadinha, diante da sua vontade de ajudar. Agora, que existem integrantes de outros partidos que fizeram promessas para conquistar espaço no Governo Municipal, sem resultado prático nenhum, não há duvida. Prometer é fácil, quero ver cumprir. # Alter do Chão – O meu amigo Zampietro, administrador da Vila de Alter do Chão está fazendo um bom trabalho mesmo com as dificuldades que tem enfrentado. A Vila precisa de muitos cuidados principalmente no período de verão que se aproxima, no que diz respeito à Orla, ruas, iluminação pública, etc. Vamos apoiar e ajudar na boa vontade do Zampietro. # Atracações irregulares – Parte do guarde rei da Orla já foi arrancado pelos barcos que fazem atracação na armação de ferro, tudo porque a Prefeitura não está fiscalizando as atividades dos barcos ou o fato se dá durante à noite. A verdade é que a Orla vem sendo danificada pelo uso indevido por parte dos proprietários das embarcações. # Banco do Brasil no ranking das reclamações – O Banco do Brasil liderou as reclamações entre clientes no primeiro trimestre deste ano, segundo ranking divulgado sexta-feira (05/05) pelo Banco Central. O Bradesco ficou em segundo lugar e, em terceiro, a Caixa Econômica Federal. O ranking levou em conta os bancos com mais de quatro milhões de clientes. As informações são da Agência Brasil. # Agora é crime furar bloqueio policial – A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal (CCJ) aprovou proposta que altera o Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº9.503/97 para tornar crime a prática de furar bloqueio policial sem autorização. A punição prevista é de detenção, de 3 meses a 1 ano, além de multa e de suspensão ou proibição do direito de dirigir. Atualmente, o Código considera esse tipo de conduta apenas infração administrativa, punível com multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. # A ingratidão – Você sabia que a ingratidão é própria dos maus agradecidos, dos hipócritas e de pessoas que só pensam em si mesmas, afagando outros para tirar vantagens pessoais? Pois este procedimento é próprio dos falsos. # Você sabe conhecer o pabulador? – Pois é. Quando alguém que não tem predicados pessoais positivos e que vive soprando nos ouvidos alheios contando bravatas, se auto elogiando, este alguém é um pabulador, que nada tem a oferecer. # Planos de Saúde inadimplentes com o SUS – As operadoras de planos de saúde deixaram de pagar 51% dos recursos que, por lei, deveriam ser ressarcidos ao sistema público. Segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS), o valor total cobrado foi de R$ 3,60 bilhões desde o ano 2000. O pagamento se refere a pacientes que utilizam a rede pública para atendimentos que estão previstos na cobertura de seus planos de saúde. # A vez dos gordos – A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou, na quarta-feira (26/04), o Projeto de Lei 4328/16, da deputada Laura Carneiro (PMDB-RJ), que cria o Estatuto da Pessoa com Obesidade. Pela proposta, o poder público deve garantir à pessoa obesa proteção à saúde, com a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o tratamento adequado, a alimentação saudável e a vida em condições de dignidade. # ROCAM da PM em ação – A população de Santarém já conta com o policiamento tático de motos para combater os crimes de roubos que vêm apavorando a população. É a chamada ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motos), que, por meio da CPRI, ao qual está subordinada a Rocam, fará um geoprocessamento para identificar os locais e os horários onde os roubos mais acontecem, e assim enfrentar os bandidos. # O abraço vai para o Dr. Bruno Moura, médico radiologista de grande progressão profissional e social. Ele também é leitor dessa coluna.