OS FILMES MAIS ESPERADOS NAS TELONAS DO MÊS DE MAIO DE 2017

18/05 – CORRA – Um dos maiores sucessos do ano, Corra! é um terror polêmico e diferente, saído da mente de Jordan Peele, humorista sensação dos EUA. Parte sátira, parte terror impactante e parte crítica social, o longa funciona de diversos níveis, possuindo muitas camadas. A história traz um jovem casal inter-racial, ela branca e ele negro, que viajam para um fim de semana na casa dos pais dela para uma festa. Nervoso, o protagonista entende e tênue linha que estão prestes a ultrapassar. O problema, no entanto, se mostrará mais profundo e assustador.

18/05 – REI ARTHUR – A LENDA DA ESPADA – O aclamado cineasta Guy Ritchie leva seu estilo dinâmico para a épica história sobre Rei Arthur, em uma aventura de ação e fantasia arrebatadora estrelada por Charlie Hunnam. A nova história apresenta um jovem Arthur, que controla as ruas escuras e becos da cidade de Londonium com sua gangue, sem imaginar a vida para a qual nasceu até agarrar a espada Excalibur – e com ela, seu futuro. Imediatamente desafiado pelo poder de Excalibur, Arthur é forçado a fazer escolhas difíceis. Junto com a Resistência e uma misteriosa jovem chamada Guinevere, ele precisa aprender a dominar a espada, enfrentar seus demônios e unir o povo para derrotar o tirano Vortigern, usurpador do trono e assassino de seus pais, para finalmente tornar-se rei.

18/05 – O RASTRO – O Rastro é o novo filme de terror brasileiro. A trama se passa em um hospital desativado por falta de verbas, cenário ideal para uma obra de horror. Rafael Cardoso vive o protagonista, um médico que se afeiçoa a uma paciente, uma menininha acamada, dias antes do local parar de funcionar. Quando ela some, o sujeito começa a investigar seu misterioso desaparecimento, no caminho, esbarrando com fatos mais assustadores que qualquer elemento de terror: a realidade de nosso país.

25/05 – PIRATAS DO CARIBE – A VINGANÇA DE SALAZAR – Na trama, o Capitão Jack Sparrow se encontra com os ventos da má sorte soprando com mais força quando um grupo piratas fantasmas são liberados por um velho inimigo: Capitão Salazar (Javier Bardem), que depois de escapar do Triângulo do Diabo está determinado a matar todos os piratas do mar, principalmente Jack Sparrow. Sua única esperança de sobrevivência é a busca pelo lendário Tridente de Poseidon – um artefato poderoso que dá ao seu possuidor o controle dos sete mares. Para encontrá-lo, ele tem que fazer uma aliança com a brilhante astrônoma Carina Smyth (Kaya Scodelario) e o teimoso marujo Henry (Brenton Thwaites).

25/05 – REAL – O PLANO POR TRÁS DA HISTÓRIA – Um gênero que o público costuma abraçar em nosso país são os filmes que falam sobre nossa sofrida realidade, sejam os favela movies (Tropa de Elite e Cidade de Deus) ou produções com uma verve mais política. Real se encaixa no segundo item e se propõe a romantizar a criação do plano que iria redefinir o sistema monetário de nosso país economicamente abalado.

LOCADORAS:

ANIMAIS FANTÁSTICOS E ONDE HABITAM (Fantastic Beasts & Where to Find Them)

‘Animais Fantásticos e Onde Habitam‘ começa em 1926, quando Newt Scamander acabara de concluir uma exploração mundial para encontrar e documentar uma extraordinária variedade de criaturas mágicas. Chegando em Nova York, ele poderia ter passado por ali sem qualquer incidente… se não fosse por um Não-Maj (“Trouxa”) chamado Jacob, uma maleta mágica extraviada, e a fuga de alguns dos animais fantásticos de Newt, que poderiam causar problemas para os mundos dos bruxos e o dos Não-Maj. J.K. Rowling retoma a parceria com a Warner Bros. em um novo filme ambientado no universo de ‘Harry Potter’. O longa é inspirado no livro ‘Animais Fantásticos & Onde Habitam’ (Fantastic Beasts & Where to Find Them). Minha nota 8,5.

Por: Allan Patrick