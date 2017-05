Prefeito assina decreto que autoriza aumento da passagem de ônibus em Santarém

Prefeito Nélio Aguiar assinou e publicou na terça-feira, dia 09, o Decreto municipal 536/2017 que reajusta a tarifa dos coletivos urbanos do município de Santarém. A nova tarifa passa a vigorar a partir da zero hora do próximo dia 17 de maio e será de R$ 2,70. O Passe Estudantil (antiga meia) será de R$ 0,90. O Decreto determina, também, que as empresas do setor de transporte coletivo do Município façam um recadastro junto à Secretaria de Trânsito e Mobilidade (SMT). Uma lista de documentos deve ser apresentada ao órgão até o próximo dia 30 e junho. O Decreto cria uma comissão formada por dois secretários municipais e um procurador jurídico municipal que avaliará a documentação entregue pelas empresas. As empresas que não apresentarem a documentação ou não estiverem de acordo com o exigido perderão o direito de executar o serviço público.

RG 15 / O Impacto