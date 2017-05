Barbaridade – Homem mata esposa e dois filhos

Um bárbaro crime aconteceu na manhã de quinta-feira (11) no município de Monte Alegre, na região da Calha Norte, oeste do Pará.

O homem identificado como Benonias do Esquerdo da Costa matou sua esposa e dois filhos, na localidade de Camará, a poucos quilômetros da cidade de Monte Alegre, com golpes de faca.

Segundo informações, as vítimas foram Diana Gomes de Moraes, 34 anos; Thavine Emanuelle Gomes Monteiro, de 9 anos; e Richarlison Gomes Monteiro, de 6 anos. Dos que estavam na residência sobreviveu apenas um garoto de 2 anos. Após cometer a carnificina, Benonias tentou suicídio. Ele foi levado para o Hospital Municipal de Monte Alegre.

A população do Município bastante revoltada tentou invadir o Hospital para fazer justiça com as mãos. Muitos policiais tiveram que se deslocar ao Hospital.

O delegado Almir Alves informou que os golpes aplicados nas vítimas foram nas regiões toráxicas e rosto. O crime aconteceu na casa da família, onde a Polícia encontrou a arma utilizada na chacina. Benonias foi encontrado com uma perfuração no peito, após tentar o suicídio. Informações são de que a Polícia transferirá o assassino para Santarém, pois em Monte Alegre seria difícil conter a fúria da população. Segundo delegado, o suspeito deve responder por triplo homicídio.

