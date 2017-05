VIII Feira de Empreendedorismo de Santarém é elogiada na Câmara

O vereador Alaércio DrogaMil, líder do PRP na Casa de Leis, agradeceu na sessão de quarta-feira, 10/05, na Câmara Municipal de Santarém, a participação do governo do Estado na VIII Feira de Empreendedorismo de Santarém, através da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC) e da Companhia de Portos e Hidrovias do Estado do Pará (CPH) na pessoa do senhor Alexandre Von. O evento acontece de 10 à 14 de maio, na Praça Barão de Santarém.

“Visitei três vezes a CODEC e nesses encontros solicitei do senhor Olavo Neves apoio aos eventos realizados em nosso município e que disponibilize para a população os trabalhos realizados pela companhia. Solicitei também que a CPH informe sobre o andamento da implantação dos portos aqui em nossa região”, informou o parlamentar.

Nesta tarde DrogaMil participou também no Plenarinho da Câmara Municipal, de uma reunião que discutiu o Projeto de Lei do Executivo que trata da Desburocratização do Código Tributário do Município de Santarém. De acordo com o presidente da Comissão de Finanças; Contas; Constituição; Justiça e Redação (CCJ) a proposta não prevê o aumento nem a diminuição de impostos, apenas algumas alterações que darão agilidade e facilidade aos procedimentos de cobranças nos tributos municipais.

Estiveram presentes: Associação Comercial e Empresarial de Santarém (ACES); o Coordenador da Receita Municipal; a Associação dos Profissionais da Contabilidade do Oeste do Pará e demais vereadores.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo