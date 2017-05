Deputado Federal parabeniza Medicilância pelos 29 anos de Emancipação

O deputado federal Francisco Chapadinha (PTN-PA) parabeniza o município de Medicilândia, que comemora 29 anos de Emancipação.

Medicilândia está localizado às margens da BR 230 – Rodovia Transamazônica. Com 30.315 mil habitantes (IBGE 2016), e se destaca pela produção do cacau. Conquistou o Mérito de Capital do Cacau, título comemorado com a Festa do Cacau que se tornou tradição. A estimativa de safra para este ano, por exemplo, é de aproximadamente 55 mil toneladas. Outro destaque é para a agropecuária. São quase 300 mil cabeças. Além disso, o município reserva diversos atrativos como caverna do Limoeiro, que contribui significativamente para impulsionar a produção agropecuária da região.

O município é administrado pelo prefeito Celso Trezeciak (PTN), que tem se destacado por sua competência e habilidade em realizar uma administração séria e comprometida com a população. E tem recebido total apoio do deputado Chapadinha na execução de projetos que contribuem para alavancar a economia e o desenvolvimento do município.

Para o município, o deputado já liberou mais de um milhão de reais para serem usados na estruturação da rede de serviços de Atenção Básica em Saúde; na aquisição de patrulhas mecanizadas; compra de caminhão coletor de lixo e, também, de uma patrol.

O deputado que é um conhecedor da vida dos moradores dos municípios do Pará, sabe que muito ainda precisa ser feito para ajudar no processo de desenvolvimento de Medicilândia que também possui outros segmentos que ajudam na geração de emprego e renda da população local.

“Medicilândia é um lugar abençoado por Deus e típico de pessoas trabalhadoras e hospitaleiras. Tem tudo para crescer de forma organizada, porque, agora, possui uma administração que encara o trabalho de frente”, disse o deputado Chapadinha.

O parlamentar parabenizou toda a população do município que comemora 29 anos de Emancipação.

História

Medicilândia é um município que transmite um forte reflexo do programa de integração nacional – PIN criado pelo governo federal na década de 1970. O PIN, programa do governo federal que visava à ocupação da Amazônia, tinha como meta a construção de agrovilas em torno da Transamazônica no trecho entre Altamira e Itaituba. O objetivo era atrair migrantes para a região, em especial, os nordestinos.

Dotado de solos férteis, Medicilândia nasceu de uma pequena agrovila implantada no Km 90 no trecho Altamira/Itaituba ás margens da Rodovia Transamazônica – BR 230 e da instalação do Projeto Pacal no Km 92 as dois Km fora da Rodovia. Esses dois fatores foram propulsores do povoamento desta localidade na década de 1970. O primeiro, atraindo pela oferta da terra e o segundo, pela oferta da mão-de-obra, pois se tratava de uma usina de açúcar e álcool geradora de empregos construída em plena aridez da Floresta Amazônica.

O nome Medicilância foi escolhido em homenagem a Emílio Garrastazu Médici, presidente da República na época da instalação do PIN.

DEPUTADO RECEBE VEREADOR DE BELÉM EM AUDIÊNCIA

O deputado federal Francisco Chapadinha (PTN-PA), recebeu em seu gabinete na manhã de quinta-feira (11), o vereador paraense do município de Belém, Victor Dias (PTC), eleito em primeiro mandato nas eleições de 2016.

Na pauta da audiência, foi discutida as eleições para 2018 e as possíveis alianças. A reunião foi considerada bastante proveitosa, com grandes possibilidades de possíveis alianças.

Os parlamentares pontuaram, ainda, questões como saúde, segurança pública e educação, consideradas bandeiras de luta do deputado eleito pela região oeste do Pará e tem sido incansável na luta pela qualidade de vida da população.

Novos encontros serão agendados visando a aliança entre os dois partidos, a fim de garantir a continuidade aos trabalhos e aumentar a representatividade nas esferas estadual e federal.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom