Confirmada a morte da enfermeira Ethel Soares

Na manhã deste sábado, 13, por voltas das 8h30 a coordenadora do Curso de de Enfermagem do IESPES, Ethel Soares, teve sua morte confirmada por familiares e amigos. Ethel estava internada em estado grave na UTI do Hospital Regional do Baixo Amazonas.

O velório será realizado às 16 horas na sede da Fundação Esperança (IESPES), onde serão prestadas as últimas homenagens.

A Direção e Equipe do Jornal O Impacto, prestam as mais sinceras condolências à família da enfermeira!