Dupla de assaltantes é baleada em Santarém

A onda de assaltos está sem controle no município de Santarém. A Polícia faz o que pode para impedir a ação desses criminosos. Por volta das 10 horas deste sábado (13) uma tentativa frustrada de assalto a uma loja que funciona anexa ao Posto Terra, localizado no cruzamento da Avenida Borges Leal com a Tav. 7 de Setembro, terminou com os dois assaltantes baleados por um policial militar que estava à paisana.

De acordo com informações, os dois assaltantes estavam em uma motocicleta, quando o carona desceu e entrou na loja. Após o anúncio do assalto, uma funcionária gritou, e bandido saiu correndo em direção a moto, porém, a fuga foi impedida por um policial a paisana que estava próximo ao local. Os assaltantes foram levados para o Pronto Socorro Municipal de Santarém, um deles com um tiro na coxa, e outro com tiro nas nádegas.

Fonte: RG 15/O Impacto