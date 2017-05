PF apreende 183 kg de maconha em embarcação

Aproximadamente 183 quilos de maconha foram apreendidas pela Polícia Federal de Santarém, oeste paraense, dentro de uma embarcação que fazia a linha Manaus-Santarém, com paradas em diversas localidades, neste sábado (13). Foram localizados 158 volumes parecidos com tijolos no interior da carga do navio. Ninguém foi preso até o momento.

O material foi levado para a delegacia em Santarém onde será submetido à perícia para a identificação da espécie da substância. Também será instaurado um Inquérito Policial para apurar o caso.

Fonte: OrmNews